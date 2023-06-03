Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне в четвертом круге Roland Garros 2023 встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч состоится 5 июня, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

Соперники встретятся на втором по значимости стадионе турнира имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Хольгер Руне в очередной раз пытается достичь вершины своего любимого турнира Большого шлема. В Париже он в 2019 году побеждал в юниорах, в прошлом году смог дойти до четвертьфинала, и теперь считает для себя выход в восьмерку лучших обязательной программой. На пути к матчу четвертого круга он провел всего два поединка. В первом круге Хольгер в четырех сетах переиграл американца Кристофера Юбенкса, во втором его соперник Гаэль Монфис снялся с турнира, а в третьем Хольгер отдал всего восемь геймов квалифаю из Аргентины Хенаро Альберто Оливьери. Сейчас на его пути еще один аргентинец.

Франсиско Серундоло имеет гораздо меньше достижений, чем у своего предстоящего соперника, он старше него на четыре года, но в туре зарекомендовал себя теннисистом, который может доставить проблемы любому из первой десятки рейтинга. Франсиско любит и умеет играть на грунте, достиг наивысшей для себя позиции в мировом рейтинге, сейчас он 23 ракетка мира. На Ролан Гаррос выход в четвертый круг его высшее достижение, и в рейтинге он может подняться еще. В предыдущем матче он выиграл в четырех сетах у девятой ракетки мира американца Тэйлора Фрица.

Спортсмены играли между собой всего один раз, и произошло это в 2019 году в Италии на грунтовом челленджере. Аргентинец в том матче оказался сильнее и выиграл у Руне в трех сетах. Время датчанину брать реванш, тем более многие специалисты и букмекеры в предстоящем поединке склоняются на его сторону. Winline предлагает на победу Руне коэффициент 1,38, выигрыш аргентинца оценивается коэффициентом 3,10.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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