Синнер о провале в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Я нацеливался на результат – и вот что получилось»

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал вылет во втором круге «Ролан Гаррос».

Он упустил два матчбола против Даниэля Альтмайера – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.

– Что случилось? Хороший вопрос. У меня были возможности. Но я не нашел правильный способ выигрывать очки. В какие-то моменты мне не везло. И на матчболе я бил смэш, а он сыграл от троса.

Но это спорт. Конечно, я вернусь сильнее. Возможно, я слишком сильно давил на себя ожиданиями. Но это часть игры.

По-моему, сезон идет хорошо. Я провел много матчей. Но последние два турнира сложились не так, как я ожидал. Тяжело принять это поражение, но я двигаюсь дальше.

На последних четырех «Шлемах» вы проиграли в пяти сетах. Насколько это обидно? И есть ли у вас объяснения, почему вы не можете дожать эти упорные матчи?

– Я и выигрывал упорные матчи. И проигрывал – как и все. Я уже говорил, что это спорт, нужно использовать возможности. Сегодня у меня их было много. Я их не реализовал.

В последнем гейме я принял несколько плохих решений, дал пару плохих ударов. Бывает.

Сегодня на корте настрой у меня был не такой, как обычно. Но нужно адаптироваться. Посмотрим на «Уимблдоне», как все пойдет.

– Пару лет назад вы говорили, что стремитесь прибавлять и не смотрите на результаты. Это изменилось?

– В этом году мы поставили цель – отобраться на итоговый. И да, нужно поглядывать на результаты. Но я и прибавить во многом еще могу.

Может быть, на последних двух турнирах я нацеливался на результат – и вот что получилось. Может быть, я не из тех, кому стоит так настраиваться.

Все разные. Сейчас я попробовал так – не получилось. Посмотрим, что будет в будущем.

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1 комментарий

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Marcus Varro
Вспоминаются слова Синнера в адрес Медведева, в итоге сам провалил грунтовый сезон.
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+6
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