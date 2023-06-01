Рууд рассказал, кого из игроков взял бы на необитаемый остров

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд ответил на вопрос, кого из игроков взял бы с собой на необитаемый остров и кого бы точно не взял.

«В прошлом году во время Кубка Лэйвера у меня были одни из самых приятных выходных в жизни – я оказался в компании четырех великих чемпионов, легенд: Роджера, Рафы, Новака и Энди.

У них была отличная связь, они постоянно шутили. Роджер был в очень хорошем настроении – хотя и провел последний матч, после которого, конечно, грустил. Но вообще он все время шутил. Было очень весело. Так что он точно будет одним из тех, кого я возьму.

Трудно выделить кого-то, кого мне не хотелось бы брать. Не знаю. У меня нет на это хорошего ответа».

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16 комментариев

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Magic_Bazilio
Я бы лучше девушку-игрока взял бы, но видимо Рууду веселей с мужиками)
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Йенс Мустерманн
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Ответ Jefri AG
Я бы с собой на необитаемый остров взял Эжени Бушар, Эмму Радукану, Анну Калинскую, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Донну Векич, Камилу Осорио, Аманду Анисимову и Марту Костюк... это так, навскидку.
Арину надо, чтобы брёвна таскала для дома, воду и на охоту с копьём да дубинкой ходила ))
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SaltyRose
Что, даже Руняшу взял бы? Вот это добрая душа :)
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Olya B.
На необитаемый остров надо брать книгу и топор. Мне кажется, с кучей мужиков остров перестанет быть необитаемым.
+2
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Jefri AG
Я бы с собой на необитаемый остров взял Эжени Бушар, Эмму Радукану, Анну Калинскую, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Донну Векич, Камилу Осорио, Аманду Анисимову и Марту Костюк... это так, навскидку.
+4
-2
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гилберт
Ответ Magic_Bazilio
Я бы лучше девушку-игрока взял бы, но видимо Рууду веселей с мужиками)
Так Роджер Мирку прихватит.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Одним мужиков перечислил, видно ему настолько надоело сидеть под каблуком своей 40+ милфы.
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Magic_Bazilio
Ответ гилберт
Так Роджер Мирку прихватит.
Потом остров превратится в свингер-клуб)
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& Co1366
Ответ Magic_Bazilio
Я бы лучше девушку-игрока взял бы, но видимо Рууду веселей с мужиками)
Она ещё и покушать что-нибудь сможет приготовить.
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ДоминаторТенниса
Ответ Jefri AG
Я бы с собой на необитаемый остров взял Эжени Бушар, Эмму Радукану, Анну Калинскую, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Донну Векич, Камилу Осорио, Аманду Анисимову и Марту Костюк... это так, навскидку.
А Остапенко? Кто будет готовить?
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Andrey Shvalbe
Пашу Котова. Не спрашивайте )
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S.Graf
Бублика надо брать. И поговорить, и перекусить
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Verdo
Ответ Jefri AG
Я бы с собой на необитаемый остров взял Эжени Бушар, Эмму Радукану, Анну Калинскую, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Донну Векич, Камилу Осорио, Аманду Анисимову и Марту Костюк... это так, навскидку.
опоздал, Бушар и Радукану я уже взял)
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Jefri AG
Ответ ДоминаторТенниса
А Остапенко? Кто будет готовить?
Векич) Остапенко же больше по выпечке, вряд ли на необитаемом острове будет возможность делать торты.
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Толеген Еликеев
Ответ ДоминаторТенниса
А Остапенко? Кто будет готовить?
Путинцева)))
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Tarkovski
Ответ Jefri AG
Я бы с собой на необитаемый остров взял Эжени Бушар, Эмму Радукану, Анну Калинскую, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Донну Векич, Камилу Осорио, Аманду Анисимову и Марту Костюк... это так, навскидку.
Всех кого можно перечислил а Камилку Джорджи забыл, с ней и одной было бы кайфово ) Главное чтоб без папаши
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