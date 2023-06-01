Рууд рассказал, кого из игроков взял бы на необитаемый остров

ответил на вопрос, кого из игроков взял бы с собой на необитаемый остров и кого бы точно не взял.

«В прошлом году во время Кубка Лэйвера у меня были одни из самых приятных выходных в жизни – я оказался в компании четырех великих чемпионов, легенд: , , и .

У них была отличная связь, они постоянно шутили. Роджер был в очень хорошем настроении – хотя и провел последний матч, после которого, конечно, грустил. Но вообще он все время шутил. Было очень весело. Так что он точно будет одним из тех, кого я возьму.

Трудно выделить кого-то, кого мне не хотелось бы брать. Не знаю. У меня нет на это хорошего ответа».

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