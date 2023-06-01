Джокович в матче с Фучовичем носил гаджет, который обещает улучшить осанку, гибкость и силу
Стало известно, что Новак Джокович носил на груди во время матча с Мартоном Фучовичем на «Ролан Гаррос».
По информации L’Equipe, это изобретение итальянской компании TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия».
Использование устройства обещает улучшить осанку, гибкость и силу. При этом она не выделяет никаких химикатов и полностью соответствует антидопинговым правилам.
Джокович приклеил что-то на грудь и шутит про Железного человека и нанотехнологии. Что происходит?
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Но так-то, конечно, и плацебо помогает, если в него верить со страстью Новака.
" While biophotons are a known phenomena, there is no evidence that these play a role in intracellular communication"
Это означает что до настоящего момента соответствующие исследования не проводились. Сам по себе этот факт не может служить доказательством скамовости девайса :)