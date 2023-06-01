Джокович в матче с Фучовичем носил гаджет, который обещает улучшить осанку, гибкость и силу

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Стало известно, что Новак Джокович носил на груди во время матча с Мартоном Фучовичем на «Ролан Гаррос».

По информации L’Equipe, это изобретение итальянской компании TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия».

Использование устройства обещает улучшить осанку, гибкость и силу. При этом она не выделяет никаких химикатов и полностью соответствует антидопинговым правилам.

Джокович приклеил что-то на грудь и шутит про Железного человека и нанотехнологии. Что происходит?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisGeek
Интересно, почему люди, не доверяющие традиционной медицине, так верят обещаниям альтернативной.

Но так-то, конечно, и плацебо помогает, если в него верить со страстью Новака.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmadov Shamil
Цифровой допинг )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Скам. Но для Новака в самый раз, он любитель всякой псевдонауки
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джульетта Джульетта
Да это просто токоразрядник с дистанционным управлением, когда надо добавить Ноле скорости)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертушка Чака
Циркониевый браслет от Вахтанга Кикабидзе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Ответ Rus1an
Вот из-за такого зашквара Джок никогда не станет любимцем публики как Федерер или Надаль.
Если его не любишь ты, это не значит что его любят меньше чем федалей, тем более что их практически уже нет🤷‍♀️‼️
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-r. Peter
Каждый уважающий себя цыганский барон такое носит...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зорькин
Ответ Stas Salesov
Скам. Но для Новака в самый раз, он любитель всякой псевдонауки
Вот такие вот болельщики у Новака. :((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Все-таки, Джокович действительно великий спортсмен, если даже вера в помощь гуру и чудо-гаджетов не мешает ему выигрывать титулы. Уникум
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Надеюсь ВАДА это не запрещает😀‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Не поленился, зашел на сайт, скачал презенташку. Нифига не понял... Какой-то нанометариал, фотоны, которые воздействуют на пораженные места. чепуха какаято :) Хотя можно купить всего за 15 ойро и потестить чисто по фану :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Не, ну теперь реально киборг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikola Shell
Ответ Адекватник
Не поленился, зашел на сайт, скачал презенташку. Нифига не понял... Какой-то нанометариал, фотоны, которые воздействуют на пораженные места. чепуха какаято :) Хотя можно купить всего за 15 ойро и потестить чисто по фану :))
Да всё это хрень))) покупаешь и чисто психологически думаешь что становишься лучше и поэтому лучше себя чувствуешь или ещё что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Ответ Адекватник
Не поленился, зашел на сайт, скачал презенташку. Нифига не понял... Какой-то нанометариал, фотоны, которые воздействуют на пораженные места. чепуха какаято :) Хотя можно купить всего за 15 ойро и потестить чисто по фану :))
https://painreliefpatchreviews.com/taopatch/taopatch-is-it-a-scam/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ Stas Salesov
https://painreliefpatchreviews.com/taopatch/taopatch-is-it-a-scam/
Да это, понятно все. Ясно что это очерелные пирамидки гордона :) Но и в представленном тобой тексте все не однозначно. Смотри:

" While biophotons are a known phenomena, there is no evidence that these play a role in intracellular communication"

Это означает что до настоящего момента соответствующие исследования не проводились. Сам по себе этот факт не может служить доказательством скамовости девайса :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий