Джокович в матче с Фучовичем носил гаджет, который обещает улучшить осанку, гибкость и силу

Стало известно, что Новак Джокович носил на груди во время матча с Мартоном Фучовичем на «Ролан Гаррос».

По информации L’Equipe, это изобретение итальянской компании TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия».

Использование устройства обещает улучшить осанку, гибкость и силу. При этом она не выделяет никаких химикатов и полностью соответствует антидопинговым правилам.

Джокович приклеил что-то на грудь и шутит про Железного человека и нанотехнологии. Что происходит?

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