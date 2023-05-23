Федерер о том, кто следующим выиграет свой первый ТБШ: «На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?»

Роджер Федерер ответил на вопросы подписчиков в твиттере.

– Какой игрок следующим выиграет свой первый «Шлем»?

– Хммм... На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?

– Планируете комментировать на телевидении? Например, на BBC во время « »?

– Не планирую комментировать в этом году!

– Расскажите забавную историю о том, как вас впервые перепутали с другим человеком.

– Была ситуация на днях на «Формуле»-1. Один парень спросил: «Могу я сфотографироваться с вами, мистер Надаль?». Я сказал, что я не мистер Надаль. Он извинился и ушел, так и не сфотографировавшись 😂.

– Скучаете по матчам с ?

– И да, и нет 😉.

– Ваш любимый матч против Надаля?

– « »-2008. Те четыре гейма были потрясающими 😉 (испанец победил в финале 6:1, 6:3, 6:0 – Sports.ru).

– Вам будет не хватать Рафы на «Ролан Гаррос»?

– Да, мне будет не хватать его игры. «Ролан Гаррос» + Рафаэль Надаль = один из самых невероятных рекордов в истории всего спорта.

– Что вам больше всего нравится после ухода из профессионального тенниса? По чему вы больше всего скучаете?

– Оказалось, что было множество мелочей, которые провоцировали сильный стресс, а я о них не знал. Их больше нет, и это очень здорово. Как гора с плеч.

– Как ваши дела? По чему из игровой карьеры вы больше всего скучаете?

– Дела отлично, спасибо! Больше всего я скучаю по спонтанным ужинам в туре с друзьями после матча или тренировки. И, конечно, по большим стадионам, болельщикам и захватывающим эмоциям от всего этого.

– Когда вы вернетесь?

– На самом деле я никогда и не уходил.

– Вы собираетесь стать теннисным тренером?

– Я уже стал папой-тренером. Это нелегко, но я наслаждаюсь каждой минутой.

– Как семья относится к завершению вашей карьеры?

– Думаю, они скучают по всем нашим путешествиям, но они рады, что дома у нас теперь более стабильный образ жизни.

– Кто твой любимый хорватский тренер без волос и с одноручным бэкхендом (не хочу рисковать...)? (Этот вопрос прислал бывший тренер Федерера Иван Любичич – Sports.ru)

– Дай мне несколько часов, чтобы порыться в справочниках, и я отвечу.

– У кого лучшая подача, из тех против кого вы играли?

– / /Пистолет Пит/ / / / /Вавринец. И еще у одного лысого парня из Хорватии.

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