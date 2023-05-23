Федерер о том, кто следующим выиграет свой первый ТБШ: «На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?»

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Роджер Федерер ответил на вопросы подписчиков в твиттере.

– Какой игрок ATP следующим выиграет свой первый «Шлем»?

– Хммм... На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?

– Планируете комментировать на телевидении? Например, на BBC во время «Уимблдона»?

– Не планирую комментировать в этом году!

– Расскажите забавную историю о том, как вас впервые перепутали с другим человеком.

– Была ситуация на днях на «Формуле»-1. Один парень спросил: «Могу я сфотографироваться с вами, мистер Надаль?». Я сказал, что я не мистер Надаль. Он извинился и ушел, так и не сфотографировавшись 😂.

– Скучаете по матчам с Рафой?

– И да, и нет 😉.

– Ваш любимый матч против Надаля?

– «Ролан Гаррос»-2008. Те четыре гейма были потрясающими 😉 (испанец победил в финале 6:1, 6:3, 6:0 – Sports.ru).

– Вам будет не хватать Рафы на «Ролан Гаррос»?

– Да, мне будет не хватать его игры. «Ролан Гаррос» + Рафаэль Надаль = один из самых невероятных рекордов в истории всего спорта.

– Что вам больше всего нравится после ухода из профессионального тенниса? По чему вы больше всего скучаете?

– Оказалось, что было множество мелочей, которые провоцировали сильный стресс, а я о них не знал. Их больше нет, и это очень здорово. Как гора с плеч.

– Как ваши дела? По чему из игровой карьеры вы больше всего скучаете?

– Дела отлично, спасибо! Больше всего я скучаю по спонтанным ужинам в туре с друзьями после матча или тренировки. И, конечно, по большим стадионам, болельщикам и захватывающим эмоциям от всего этого.

– Когда вы вернетесь?

– На самом деле я никогда и не уходил.

– Вы собираетесь стать теннисным тренером?

– Я уже стал папой-тренером. Это нелегко, но я наслаждаюсь каждой минутой.

– Как семья относится к завершению вашей карьеры?

– Думаю, они скучают по всем нашим путешествиям, но они рады, что дома у нас теперь более стабильный образ жизни.

– Кто твой любимый хорватский тренер без волос и с одноручным бэкхендом (не хочу рисковать...)? (Этот вопрос прислал бывший тренер Федерера Иван Любичич – Sports.ru)

– Дай мне несколько часов, чтобы порыться в справочниках, и я отвечу.

– У кого лучшая подача, из тех против кого вы играли?

Роддик/Изнер/Пистолет Пит/Шварцман/Карлович/Иванишевич/Раонич/Вавринец. И еще у одного лысого парня из Хорватии.

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16 комментариев

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romancureman
Шварцман 😅😅😅
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+16
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Sincere
Мне еще понравилось) спросили, не собираешься ли ты создать свой подкаст. и Роджер ответил: "Что такое подкаст и почему все их создают?" 🤣
+12
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Sincere
Шварцман, Рг 2008...
впрочем, Роджер всегда был юмористом😂
а вот про тбш все-таки жаль, что не ответил))
+12
-2
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armmaster
Браво, Роджер! Повеселил и себя, и нас!
+9
-1
+8
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Sincere
Ответ S.Graf
Не перестаю восхищаться чувством юмора Великого Атца. Талантливый человек талантлив во всём. Из незабываемого: речь на церемонии награждения РГ-2009, первый и последний титул на этом Шлеме. Родж обратился к французской публике: - Для такого случая я специально выучил французский язык, - сказал швейцарец, у которого этот язык - второй родной. Блестяще! Насчёт Вавринца не понял. Родж так Вавра подколол, штоле? Назвал фамилией Мирки (с которой у Стасика был конфликт на ИТ перед их победным КД)
он имел в виду именно Мирку)
+7
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+7
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Mira Val
У Роджера ЧЮ и сарказм на высоте)
+6
-1
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S.Graf
Не перестаю восхищаться чувством юмора Великого Атца.
Талантливый человек талантлив во всём.
Из незабываемого: речь на церемонии награждения РГ-2009, первый и последний титул на этом Шлеме. Родж обратился к французской публике:
- Для такого случая я специально выучил французский язык, - сказал швейцарец, у которого этот язык - второй родной.
Блестяще!

Насчёт Вавринца не понял. Родж так Вавра подколол, штоле? Назвал фамилией Мирки (с которой у Стасика был конфликт на ИТ перед их победным КД)
+7
-3
+4
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Денис Шмелев
Ответ Жечка Дырова
Синнер безусловно
Рискованная ставка. )
Я, кстати, не удивлюсь, если в ближайшие 2-3 года вообще никто не выиграет свой первый ТБШ.
Все будут выигрывать свои вторые, третьи, двадцать третьи и т.п.
+3
0
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S.Graf
Ответ Sincere
Шварцман, Рг 2008... впрочем, Роджер всегда был юмористом😂 а вот про тбш все-таки жаль, что не ответил))
Ждала, что назовёт Руудика? признайся)
+3
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honeycutt
Руне, Синнер, ну Циципас мб, выбор так-то небольшой. Любичич и Шварцман нормально, юмороджер)
+1
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Денис Шмелев
Рискованная ставка. ) Я, кстати, не удивлюсь, если в ближайшие 2-3 года вообще никто не выиграет свой первый ТБШ. Все будут выигрывать свои вторые, третьи, двадцать третьи и т.п.
Может он лысого парня имел ввиду
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Йенс Мустерманн
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Ответ ChefJhonnyMorgan
Может он лысого парня имел ввиду
Маннарино, точно.
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Sincere
Ответ S.Graf
Ждала, что назовёт Руудика? признайся)
Нет, сомневаюсь. просто интересно было его мнение)
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ɔculpa
Ответ Mira Val
У Роджера ЧЮ и сарказм на высоте)
Не нужно путать сарказм и иронию. Сарказм Роджер включает очень редко, сарказм едок, Роджер - нет, и повсюду здесь у него именно ирония.
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S.Graf
Ответ Sincere
он имел в виду именно Мирку)
Да? Ну ладно. Но ваащет, у Вавра тоже подача неслабая, вполне подходит в этот список.
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