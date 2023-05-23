Федерер о том, кто следующим выиграет свой первый ТБШ: «На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?»
Роджер Федерер ответил на вопросы подписчиков в твиттере.
– Какой игрок ATP следующим выиграет свой первый «Шлем»?
– Хммм... На кого бы мне обрушить массу давления и стресса?
– Планируете комментировать на телевидении? Например, на BBC во время «Уимблдона»?
– Не планирую комментировать в этом году!
– Расскажите забавную историю о том, как вас впервые перепутали с другим человеком.
– Была ситуация на днях на «Формуле»-1. Один парень спросил: «Могу я сфотографироваться с вами, мистер Надаль?». Я сказал, что я не мистер Надаль. Он извинился и ушел, так и не сфотографировавшись 😂.
– Скучаете по матчам с Рафой?
– И да, и нет 😉.
– Ваш любимый матч против Надаля?
– «Ролан Гаррос»-2008. Те четыре гейма были потрясающими 😉 (испанец победил в финале 6:1, 6:3, 6:0 – Sports.ru).
– Вам будет не хватать Рафы на «Ролан Гаррос»?
– Да, мне будет не хватать его игры. «Ролан Гаррос» + Рафаэль Надаль = один из самых невероятных рекордов в истории всего спорта.
– Что вам больше всего нравится после ухода из профессионального тенниса? По чему вы больше всего скучаете?
– Оказалось, что было множество мелочей, которые провоцировали сильный стресс, а я о них не знал. Их больше нет, и это очень здорово. Как гора с плеч.
– Как ваши дела? По чему из игровой карьеры вы больше всего скучаете?
– Дела отлично, спасибо! Больше всего я скучаю по спонтанным ужинам в туре с друзьями после матча или тренировки. И, конечно, по большим стадионам, болельщикам и захватывающим эмоциям от всего этого.
– Когда вы вернетесь?
– На самом деле я никогда и не уходил.
– Вы собираетесь стать теннисным тренером?
– Я уже стал папой-тренером. Это нелегко, но я наслаждаюсь каждой минутой.
– Как семья относится к завершению вашей карьеры?
– Думаю, они скучают по всем нашим путешествиям, но они рады, что дома у нас теперь более стабильный образ жизни.
– Кто твой любимый хорватский тренер без волос и с одноручным бэкхендом (не хочу рисковать...)? (Этот вопрос прислал бывший тренер Федерера Иван Любичич – Sports.ru)
– Дай мне несколько часов, чтобы порыться в справочниках, и я отвечу.
– У кого лучшая подача, из тех против кого вы играли?
– Роддик/Изнер/Пистолет Пит/Шварцман/Карлович/Иванишевич/Раонич/Вавринец. И еще у одного лысого парня из Хорватии.
впрочем, Роджер всегда был юмористом😂
а вот про тбш все-таки жаль, что не ответил))
Талантливый человек талантлив во всём.
Из незабываемого: речь на церемонии награждения РГ-2009, первый и последний титул на этом Шлеме. Родж обратился к французской публике:
- Для такого случая я специально выучил французский язык, - сказал швейцарец, у которого этот язык - второй родной.
Блестяще!
Насчёт Вавринца не понял. Родж так Вавра подколол, штоле? Назвал фамилией Мирки (с которой у Стасика был конфликт на ИТ перед их победным КД)
Я, кстати, не удивлюсь, если в ближайшие 2-3 года вообще никто не выиграет свой первый ТБШ.
Все будут выигрывать свои вторые, третьи, двадцать третьи и т.п.