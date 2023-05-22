Ролан Гаррос. Квалификация. Селехметьева играет с Юэ Юань, Макарова встретится с Булгару, Мирра Андреева, Аванесян вышли во второй круг
Шесть россиянок стартуют в первый день квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) – Полина Кудерметова (Россия, 31) – 6:1, 6:4
Элина Аванесян (Россия, 15) – Дарья Астахова (Россия) – 6:1, 6:3
Оксана Селехметьева (Россия) – Юэ Юань (Китай, 12)
Екатерина Макарова (Россия) – Мирьям Булгару (Румыния)
https://ibb.co/VSHjQHp
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_French_Open_–_Women%27s_singles_qualifying
В первом слишком много анфорсов было, не шла игра на подаче, да и вообще китаянка помощнее и постабильнее играла. Сейчас по крайней мере есть борьба.