Ролан Гаррос. Квалификация. Селехметьева играет с Юэ Юань, Макарова встретится с Булгару, Мирра Андреева, Аванесян вышли во второй круг

Шесть россиянок стартуют в первый день квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) – Полина Кудерметова (Россия, 31) – 6:1, 6:4

Элина Аванесян (Россия, 15) – Дарья Астахова (Россия) – 6:1, 6:3

Оксана Селехметьева (Россия) – Юэ Юань (Китай, 12)

Екатерина Макарова (Россия) – Мирьям Булгару (Румыния)