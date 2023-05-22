Ролан Гаррос. Квалификация. Селехметьева играет с Юэ Юань, Макарова встретится с Булгару, Мирра Андреева, Аванесян вышли во второй круг

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Оксана Селехметьева Мирра Андреева Полина Кудерметова Теннис

Шесть россиянок стартуют в первый день квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) – Полина Кудерметова (Россия, 31) – 6:1, 6:4

Элина Аванесян (Россия, 15) – Дарья Астахова (Россия) – 6:1, 6:3

Оксана Селехметьева (Россия) – Юэ Юань (Китай, 12)

Екатерина Макарова (Россия) – Мирьям Булгару (Румыния)

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37 комментариев

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Vadim Nenonen
с победой,Мирра! а дальше покажи сестре ,как нужно ту колумбийку обыгрывать!))
+16
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billy_pilgrim
Мирру и Элину с победой!
+7
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+7
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encaro_one
Пожадничали французы с WC для юной звёздочки. Но тут понятно, обменный фонд с Россией отсутствует.
+8
-1
+7
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Dym86
Ответ billy_pilgrim
Интересный прикид) https://ibb.co/VSHjQHp
Прикольный!
+4
0
+4
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billy_pilgrim
Интересный прикид)
https://ibb.co/VSHjQHp
+4
0
+4
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Dym86
Всё сегодня будут болеть за Селехметьеву :)
+3
0
+3
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nick-basil
С первой победой на РГ Андрееву. Мирра вибрировала больше, чем в играх со взрослыми. Но статистика вещь неумолимая - Полина больше ошибалась. Надо упорней работать на тренировках.
+3
0
+3
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antonanton_
Интересно у кого в итоге получится добиться успеха (ну там войти в топ-20 и лучше и тд) из Андреевых, Кудерметовой, Шнайдер, Корнеевой, Селехметьевой, может еще кто-то
+2
0
+2
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Михаил Пригода
Запутаться можно в Екатеринах Макаровых, это же уже третья, да?
+2
0
+2
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Vadim Nenonen
Ответ Welshman09
Следующая соперница Мирры Андреевой – Эмилиана Аранго из Колумбии: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_French_Open_–_Women%27s_singles_qualifying
которая обыграла старшую Андрееву на двух турнирах подряд
+2
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billy_pilgrim
Ответ Dym86
Всё сегодня будут болеть за Селехметьеву :)
Безусловно!
+1
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nick-basil
Ответ Dym86
А я не вижу ничего, в чем Полина может быть лучше Вероники. Разве что с психикой пока неизвестно как)
У Полины все есть - физически в порядке и обучена нормально. Главное желание работать .
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crazymaks
Ответ Dym86
Всё сегодня будут болеть за Селехметьеву :)
за кого? эт хто?))
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AlexGooner
Ответ AlexFed
Где смотреть?
Я на livetv смотрю
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billy_pilgrim
Оксана взяла второй сет. Здорово добавила в концовке и сделала решающий брейк.
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Dym86
Есть сет от Селехметьевой!
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Welshman09
Следующая соперница Мирры Андреевой – Эмилиана Аранго из Колумбии:

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_French_Open_–_Women%27s_singles_qualifying
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Светлана Менова
Ответ Erika_i
Антон, вопрос вопросов, в точку. Женский теннис это вечная интрига, тайна и женская логика. Немного вас, мужчин, подбешивает. А мужской – математика-шахматы и закономерные финалы. Все как и в жизни ))
В первую очередь, это физиология. А не "тайна и женская логика". Будут у тебя месячные - и всё, ты тут же можешь слить игру.
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Dym86
Ответ crazymaks
это мне ни о чем не говорит... про Мирру хотя бы уже пиарили, писали, а эта чего добилась?
Хорошо играет на грунте, задорная.
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Aryna Lapko
Ответ Dym86
Всё сегодня будут болеть за Селехметьеву :)
Не все) Ее главный фанат Салесов по неизвестным причинам отсутствует))
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billy_pilgrim
Видно, что плечо беспокоит Оксану, но молодец, борется. Во втором сете получше выглядит.

В первом слишком много анфорсов было, не шла игра на подаче, да и вообще китаянка помощнее и постабильнее играла. Сейчас по крайней мере есть борьба.
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Welshman09
Ответ nick-basil
Полину специалисты прочили как более талантливую, чем Ника. Пока пождем на паузе...
А младшие сёстры почти всегда более талантливы, например, Серена Уильямс, зато младшие братья, как правило, наоборот, менее талантливы: Марко Джокович, Джордже Джокович, Петрос Циципас, Павлос Циципас и т.д.😃
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Алексей Латышов
Ответ nick-basil
Полину специалисты прочили как более талантливую, чем Ника. Пока пождем на паузе...
Если сравнивать сестёр Кудерметовых в 19 лет-Полина сильно резвее продвинулась в рейтинге.
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AlexFed
Ответ AlexGooner
Младшие сестры Андреева и Кудерметова пока без борьбы матч проводят
Где смотреть?
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AlexGooner
Младшие сестры Андреева и Кудерметова пока без борьбы матч проводят
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