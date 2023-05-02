Маррей о Met Gala: «Некоторые наряды были просто божественны. Особенно парень в костюме кошки»

Теги Энди Маррей светская хроника ATP соцсети стиль Теннис

Энди Маррей поделился мнением о бале нью-йоркского Института костюма.

«Невероятно разочарован, что не смог попасть в этом году на Met Gala, так как играю во Франции. Некоторые наряды были просто божественны. Особенно парень в костюме кошки 🐱».

В этом образе пришел певец и актер Джаред Лето. Вечер был посвящен памяти Карла Лагерфельда, и костюм Лето символизировал кошку модельера Шупетт.

Маррей ни разу не был на ковровой дорожке Met Gala.

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1 комментарий

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Sawka-promakawka
Джаред красавчик 😍
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