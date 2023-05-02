Циципас о победе над Баесом: «Он здорово усложнил мне жизнь. Легко покрывал весь корт – как гепард»

Теги ATP Mutua Madrid Open Стефанос Циципас Себастьян Баес Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Себастьяном Баесом в третьем круге в Мадриде – 7:5, 3:6, 6:3.

«Он здорово усложнил мне жизнь. Мне нужно было показать лучшую игру. Он почти не ошибался.

Конечно, он очень хорошо бегает. Точно хорошо это против меня использовал, легко покрывал весь корт – как гепард.

Я рад, что в определенные моменты хорошо подавал, в последнем гейме. Он не собирался сдаваться, боролся за каждое очко, и я рад, что все это преодолел.

Это была не то чтобы физическая борьба, а психологическая. Мне нужно было все преодолеть и показать себе, что я намного сильнее в плане умения справляться с такими ситуациями и бороться».

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