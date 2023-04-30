Хачанов о претензиях Баутиста-Агута, что он не сказал об ошибке линейного: «Я никогда не жульничаю. Клянусь, я ничего не видел»
Карен Хачанов и Роберто Баутиста-Агут поспорили после матча на «Мастерсе» в Мадриде.
Хачанов победил 7:5, 4:6, 6:3.
В первом сете линейный определил, что Баутиста-Агута подал в аут, но после повтора оказалось, что судья ошибся.
Испанец сказал, что Хачанов «знал, что мяч попал в линию».
После матча они еще раз обсудили этот эпизод.
КХ: «Я никогда против тебя не жульничал».
РБА: «Это было плохо».
КХ: «Что было плохо?».
РБА: «Ты там стоял».
КХ: «Все нормально, но я тебе еще раз скажу – я никогда не жульничаю, против любого соперника. Мы же с тобой столько раз тренировались».
РБА: «Но мяч был на линии».
КХ: «Клянусь, я ничего не видел. Но как хочешь».
Не дело Хачанова вмешиваться в судейские дела, попал мяч, не попал. Человек может реально не видел. На то и дается право челленджа, бери его и, как говорится, мув он.