Хачанов о претензиях Баутиста-Агута, что он не сказал об ошибке линейного: «Я никогда не жульничаю. Клянусь, я ничего не видел»

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Mutua Madrid Open Карен Хачанов судьи Теннис

Карен Хачанов и Роберто Баутиста-Агут поспорили после матча на «Мастерсе» в Мадриде.

Хачанов победил 7:5, 4:6, 6:3.

В первом сете линейный определил, что Баутиста-Агута подал в аут, но после повтора оказалось, что судья ошибся.

Испанец сказал, что Хачанов «знал, что мяч попал в линию».

После матча они еще раз обсудили этот эпизод.

КХ: «Я никогда против тебя не жульничал».

РБА: «Это было плохо».

КХ: «Что было плохо?».

РБА: «Ты там стоял».

КХ: «Все нормально, но я тебе еще раз скажу – я никогда не жульничаю, против любого соперника. Мы же с тобой столько раз тренировались».

РБА: «Но мяч был на линии».

КХ: «Клянусь, я ничего не видел. Но как хочешь».

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10 комментариев

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igor nn
Неужели,из за одного очка, у него так сгорела дупа.?))
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инок
Сказка продолжается. Сейчас и Хачанов выиграл и Рублев дальше прошёл. Наши проигрывают только нашим в Мадриде.
+15
-1
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Alex Lamm
Нахрена за такое оправдываться в ситуации грунта да еще и хоукая? Я понимаю, когда раньше отдельные товарищи сразу после выкрика судьи отметки затирали на корте, а тут просто посылать надо было нытика испанского с его скулежом.
+14
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billy_pilgrim
Из-за такой мелочи устраивать разборки как-то неспортивно.

Не дело Хачанова вмешиваться в судейские дела, попал мяч, не попал. Человек может реально не видел. На то и дается право челленджа, бери его и, как говорится, мув он.
+7
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Serge Vendino
Ответ инок
Сказка продолжается. Сейчас и Хачанов выиграл и Рублев дальше прошёл. Наши проигрывают только нашим в Мадриде.
Жаль, что вышли друг на друга опять
+7
0
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Anouck
Ответ igor nn
Неужели,из за одного очка, у него так сгорела дупа.?))
Да не в этом дело. Был там мяч на линии или нет, судьи бывает ошибаются: нормальные люди в этих случаях просят повтор. Ну, или спуститься судью. Тут испанец, как по мне, решил таким образом вывести из равновесия Карена. Не более Не получилось. Раньше с некоторыми игроками(в том числе нашими) номер проходил.
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Egorov Evgeniy
Мамой клянусь !
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costa0545
Вот, по этому надо по быстрее этих всех линейных судей, на всех турнирах убрать на конец, чтобы не было подобных случаев)))
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Alla Tishkova
Иди наезжай на судью, при чем здесь Хачанов. Честное слово...
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Андрей Судалин
Ответ igor nn
Неужели,из за одного очка, у него так сгорела дупа.?))
Может он на это очко зарядил все призовые от прошлого турнира. Тут не только дупа сгорит.
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