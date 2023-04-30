Хачанов о претензиях Баутиста-Агута, что он не сказал об ошибке линейного: «Я никогда не жульничаю. Клянусь, я ничего не видел»

Карен Хачанов и Роберто Баутиста-Агут поспорили после матча на «Мастерсе» в Мадриде.

Хачанов победил 7:5, 4:6, 6:3.

В первом сете линейный определил, что Баутиста-Агута подал в аут, но после повтора оказалось, что судья ошибся.

Испанец сказал, что Хачанов «знал, что мяч попал в линию».

После матча они еще раз обсудили этот эпизод.

КХ: «Я никогда против тебя не жульничал».

РБА: «Это было плохо».

КХ: «Что было плохо?».

РБА: «Ты там стоял».

КХ: «Все нормально, но я тебе еще раз скажу – я никогда не жульничаю, против любого соперника. Мы же с тобой столько раз тренировались».

РБА: «Но мяч был на линии».

КХ: «Клянусь, я ничего не видел. Но как хочешь».

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