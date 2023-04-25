Андрей Чесноков: «Для меня Джокович все еще фаворит «Ролан Гаррос». Он умеет готовиться к большим турнирам»

Андрей Чесноков назвал двукратного чемпиона Новака Джоковича фаворитом «Ролан Гаррос».

«То, что Джокович проигрывает на последних турнирах не самым сильным игрокам, абсолютно ничего не значит. Для меня он все еще фаворит «Ролан Гаррос», там он себя покажет во всей красе, покажет свою настоящую форму.

Он умеет готовиться к большим турнирам и выигрывать их, что показывал на протяжении всей карьеры. Раньше он тоже, бывало, плохо играл на турнирах в Мадриде, Монте-Карло, но потом во Франции проходил далеко», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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