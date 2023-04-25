Андрей Чесноков: «Для меня Джокович все еще фаворит «Ролан Гаррос». Он умеет готовиться к большим турнирам»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Андрей Чесноков Теннис

Андрей Чесноков назвал двукратного чемпиона Новака Джоковича фаворитом «Ролан Гаррос».

«То, что Джокович проигрывает на последних турнирах не самым сильным игрокам, абсолютно ничего не значит. Для меня он все еще фаворит «Ролан Гаррос», там он себя покажет во всей красе, покажет свою настоящую форму.

Он умеет готовиться к большим турнирам и выигрывать их, что показывал на протяжении всей карьеры. Раньше он тоже, бывало, плохо играл на турнирах в Мадриде, Монте-Карло, но потом во Франции проходил далеко», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Он и сам это не раз говорил, что выходит на пик формы на шлемах, остальное его не интересует, особенно сейчас. Так что ждем 23!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Красиво было бы поставить точку в противостоянии на родном корте Рафы)
Но, главное, чтобы сам Рафа играл. Фанам Ноле зашакаленные кубки не нужны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий