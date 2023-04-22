Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

Теги Новак Джокович ATP Mutua Madrid Open Теннис

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

Конкретная причина не называется, но на последних турнирах он испытывал проблемы с локтем.

На этой неделе 22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл Душану Лайовичу в четвертьфинале в Баня-Луке.

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26 комментариев

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ChefJhonnyMorgan
Рафа не играет, Джок не играет, отец уже давно не играет.
Как то грустно становится, ушла эпоха😥
+43
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+42
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Tarkovski
Ответ Вегетарианец_
То ли он приболел, то ли с локтем все хуже, чем мы думали, то ли он просто решил подольше потренироваться перед Римом и РГ. Но если это все-таки локоть, имеет ли смысл тогда играть Рим и РГ? Все же Уим важнее, там шансы на победу гораздо выше, чем в Париже.
Он и так напропускал Шлемов чтоб не ездить на РГ. Сняться оттуда он всегда может по ходу турнира
+24
-3
+21
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Вегетарианец_
То ли он приболел, то ли с локтем все хуже, чем мы думали, то ли он просто решил подольше потренироваться перед Римом и РГ. Но если это все-таки локоть, имеет ли смысл тогда играть Рим и РГ? Все же Уим важнее, там шансы на победу гораздо выше, чем в Париже.
+22
-6
+16
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Nikolay Stavrogin
Ответ Иван Дичковский
Очень вероятно что оба не смогут выиграть Ролан Гаррос, здоровый Джокович после вынужденных пропусков американских мастерсов готов был бы везде играть, но скорее всего у него всё печально, проигрывать Лайовичу - это сильно бьёт по самолюбию.
Тогда это будет официальное окончание эпохи, ведь
ао, начиная с 2006 года, брали только Новак, Рафа, Роджер и Стэн, Ролан Гаррос, начиная с 2005, Рафа, Роджер, Стэн, Новак, а Уимблдон, начиная с 2003, только Роджер, Рафа, Новак и Энди.
4 игрока брали три первых шлема в году на протяжении 17-20 лет. Только на юсо давая молодым зацепиться.)
Возможно, в этом году это изменится.)
+14
-3
+11
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Nikolay Stavrogin
Джокович и Надаль соревнуются в саспенсе перед Ролан Гаррос)
Великий будет турнир, судя по всему)
+15
-6
+9
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Иван Дичковский
Ответ Nikolay Stavrogin
Джокович и Надаль соревнуются в саспенсе перед Ролан Гаррос) Великий будет турнир, судя по всему)
Очень вероятно что оба не смогут выиграть Ролан Гаррос, здоровый Джокович после вынужденных пропусков американских мастерсов готов был бы везде играть, но скорее всего у него всё печально, проигрывать Лайовичу - это сильно бьёт по самолюбию.
+11
-5
+6
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arseny572
Может и нет смысла сейчас ехать в Мадрид, если нет формы совсем и менталка просела. На гору ещё раз нужно сходить или куда там он ходит с Еленой, чтобы поднять боевой дух. Рим нужно было бы сыграть по-хорошему, там условия ему подходят лучше всего. Всё-таки нужно проверить кондиции до РГ. Может и Рафа очухается к Риму, будет доп мотивация.
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Korendos
Жаль, он так хорошо начал. Становится тревожно за РГ.
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Денис Шмелев
Ответ as009595@icloud.com
Что то не ладится у Джоковича в этом году на домашних турнирах, в Монте Карло сыграл плохо, Мадрид вообще пропускает, странный может выйти рг, в числе главных фаворитов может не быть Рафы, Новака и Тима по сути
В прошлом году был безоговорочным фаворитом в своей половине, но чуть не вылетел в 1 круге, а потом был разгромлен тинейджером в 1/8. В этом году конкуренция со стороны молодых будет еще выше.
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Tarkovski
Ответ Антон Тимофеев
Т.е. Медведев в Мадриде попадает в топ-4 посева?
Он в любом случае в топ-4 был с Джоковичем и без
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Kaiki
Ответ Антон Тимофеев
Т.е. Медведев в Мадриде попадает в топ-4 посева?
Если сеять будут как в двухнедельных ИУ и Майами по свежему рейтингу, то Даня может даже 2-м сеяным стать. При условии, что Ципа не заберет Барселону. Но думаю не заберет, Карлитос должен побеждать.
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as009595@icloud.com
Что то не ладится у Джоковича в этом году на домашних турнирах, в Монте Карло сыграл плохо, Мадрид вообще пропускает, странный может выйти рг, в числе главных фаворитов может не быть Рафы, Новака и Тима по сути
+4
-3
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Helga Kl
Это очень печально (((
Я уже скучаю
+9
-8
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Денис Шмелев
Ответ Ale_x_@ndro
Что за тинейджер в 1/8?
Руне
+2
-1
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Антон Тимофеев
Т.е. Медведев в Мадриде попадает в топ-4 посева?
+1
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Дима Миронов
итак месяц пропустил, сыграл 4 игры снова отдых...
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Ale_x_@ndro
Ответ Денис Шмелев
В прошлом году был безоговорочным фаворитом в своей половине, но чуть не вылетел в 1 круге, а потом был разгромлен тинейджером в 1/8. В этом году конкуренция со стороны молодых будет еще выше.
Что за тинейджер в 1/8?
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Novikov Dima
Ответ Денис Шмелев
Руне
Где это руне в 1/8 финала громил джоковича?
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tanith
Ответ Novikov Dima
Где это руне в 1/8 финала громил джоковича?
кто-то про Стефа пишет будто
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Юрий Шептухин
Ответ arseny572
Может и нет смысла сейчас ехать в Мадрид, если нет формы совсем и менталка просела. На гору ещё раз нужно сходить или куда там он ходит с Еленой, чтобы поднять боевой дух. Рим нужно было бы сыграть по-хорошему, там условия ему подходят лучше всего. Всё-таки нужно проверить кондиции до РГ. Может и Рафа очухается к Риму, будет доп мотивация.
Да, нет похоже очень перенапрягся осенью и зимой особенно на итоговым, организм явно уже не готов выдерживать такие нагрузки, тем более на грунте главное это выносливость и физическая форма , на классе не прокатит. Возможно знает ,что Рафы не будет на РГ , и тогда впринципе можно готовиться к траве.
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