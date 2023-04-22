Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде
Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.
Конкретная причина не называется, но на последних турнирах он испытывал проблемы с локтем.
На этой неделе 22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл Душану Лайовичу в четвертьфинале в Баня-Луке.
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Как то грустно становится, ушла эпоха😥
ао, начиная с 2006 года, брали только Новак, Рафа, Роджер и Стэн, Ролан Гаррос, начиная с 2005, Рафа, Роджер, Стэн, Новак, а Уимблдон, начиная с 2003, только Роджер, Рафа, Новак и Энди.
4 игрока брали три первых шлема в году на протяжении 17-20 лет. Только на юсо давая молодым зацепиться.)
Возможно, в этом году это изменится.)
Великий будет турнир, судя по всему)
Я уже скучаю