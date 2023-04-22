Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

Конкретная причина не называется, но на последних турнирах он испытывал проблемы с локтем.

На этой неделе 22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл Душану Лайовичу в четвертьфинале в Баня-Луке.

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