Соболенко о двух финалах в Штутгарте: «Корты были быстрыми, но в этом году покрытие немного поменяли. К концу недели увидим, на руку мне это или нет»

Арина Соболенко рассказала, как относится к грунтовым кортам.

– Можете немного рассказать о последних нескольких неделях? В Майами вы были не в идеальной физической форме. Вы как-то восстанавливались или просто отдыхали?

– Да, там я получила небольшую травму. У нас было несколько выходных, поэтому у меня было время заняться восстановлением, поработать с физиотерапевтом, просто немного отдохнуть.

Потом я полторы недели готовилась в Майами. Вот и все. Ничего особенного (улыбается).

– Вы дважды выходили в финал в Штутгарте и наверняка очень мотивированы победить. Почему условия здесь позволяют вам так хорошо играть последние пару лет?

– Раньше корты были не то чтобы быстрыми, но все же не такими, как остальные грунтовые. Не знаю. Думаю, дело было только в кортах. Они были быстрыми, но в этом году покрытие немного поменяли. Корты помедленнее, немного другие. Надеюсь, получится успешно выступить на этом покрытии.

– Как вы сказали, грунт, возможно, не ваше любимое покрытие, но у вас были довольно хорошие результаты в Штутгарте и на других турнирах, хотя вы ни разу не выходили во вторую неделю «Ролан Гаррос». Для вас это важная цель на сезон. Можете представить себя чемпионкой?

– Я никогда не говорила, что не считаю грунт одним из любимых покрытий. На самом деле мне очень нравится на нем играть. Мне очень нравится, что есть дополнительное время. Да, у меня были хорошие результаты на грунтовых кортах. И я очень хочу дойти до второй недели «Ролан Гаррос». Кроме того, я очень хочу успешно выступить здесь. Мне очень нравится играть на грунте, и, надеюсь, в этом году я смогу добиться на нем хороших результатов.

– Вы сказали, что корт стал немного медленнее. Это вам на руку или нет?

– Не знаю. Он просто другой. Конечно, я бы предпочла играть на том же покрытии, что и раньше. Но я тренировалась на этом корте несколько дней и ощущения хорошие. Мне комфортно на нем играть.

Посмотрим. К концу недели увидим, на руку мне это или нет (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе