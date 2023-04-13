Надаль с вероятностью 90% не сыграет в Барселоне (AS)
Рафаэль Надаль может второй год подряд пропустить турнир в Барселоне.
Об этом пишет AS.
По данным издания, с вероятностью 90% испанец не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». Сообщается, что он вернется в тур на «Мастерсе» в Мадриде, который начнется 26 апреля.
Надаль 12 раз выигрывал турнир в Барселоне и пять – в Мадриде.
Сейчас он восстанавливается после травмы левого бедра, которую получил на Australian Open.
все люди стареют.
больно осознавать, что родители стареют - вот это так, да.
а Надаль жив-здоров, и из-за своей карьеры даже еще до собственного ребенка не дозрел.
чем скорее завершит карьеру - тем скорее его жена вздохнет облегченно