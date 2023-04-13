Надаль с вероятностью 90% не сыграет в Барселоне (AS)

Рафаэль Надаль может второй год подряд пропустить турнир в Барселоне.

Об этом пишет AS.

По данным издания, с вероятностью 90% испанец не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». Сообщается, что он вернется в тур на «Мастерсе» в Мадриде, который начнется 26 апреля.

Надаль 12 раз выигрывал турнир в Барселоне и пять – в Мадриде.

Сейчас он восстанавливается после травмы левого бедра, которую получил на Australian Open.

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