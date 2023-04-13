Надаль с вероятностью 90% не сыграет в Барселоне (AS)

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Barcelona Open BancSabadell Теннис

Рафаэль Надаль может второй год подряд пропустить турнир в Барселоне.

Об этом пишет AS.

По данным издания, с вероятностью 90% испанец не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». Сообщается, что он вернется в тур на «Мастерсе» в Мадриде, который начнется 26 апреля.

Надаль 12 раз выигрывал турнир в Барселоне и пять – в Мадриде.

Сейчас он восстанавливается после травмы левого бедра, которую получил на Australian Open.

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16 комментариев

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Евгений Фабиянчук
Ответ Lana5
В самый раз ) А у тебя есть дети?
не, Свет, я ещё слишком молод) но первого хотелось бы "заделать" до 36, конечно (но там уж как пойдет)
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Power Pool
когда уже допингер и симулянт уйдет
+3
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Lana5
Ответ Йенс Мустерманн
Может человек имеет ввиду, что первенец появился в их семье благодаря ЭКО.
И что даже если предположить этот факт?
0
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Йенс Мустерманн
Ответ Lana5
В смысле не дозрел до собственного ребёнка? Его сыну уже 6 месяцев )
Может человек имеет ввиду, что первенец появился в их семье благодаря ЭКО.
+2
0
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Теннисный абсолют
Увы, Денадализация идет по плану
+2
-3
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Tarkovski
Ну понятно, будет ставить All-in на РГ и хочет исключить риск любой травмы перед турниром. Хочет провернуть как с АО-22 - с кондачка взять
+2
0
+2
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Lana5
Ответ Евгений Фабиянчук
и это в 36 лет! амблвбл!
В самый раз ) А у тебя есть дети?
+1
-1
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Евгений Фабиянчук
Ответ Lana5
В смысле не дозрел до собственного ребёнка? Его сыну уже 6 месяцев )
и это в 36 лет! амблвбл!
+2
-2
0
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Leo Bonart
Ответ Генадий Адамов
всё ставит на РГ, не хочет травмироваться психологически до большого шлема, на РГ будет его лебединая песня Вамос, Вамос, вамос
Будет очередная(!) лебединая песня
+2
-4
-2
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Lana5
Ответ Россия будет свободной
что ж тут больно? все люди стареют. больно осознавать, что родители стареют - вот это так, да. а Надаль жив-здоров, и из-за своей карьеры даже еще до собственного ребенка не дозрел. чем скорее завершит карьеру - тем скорее его жена вздохнет облегченно
В смысле не дозрел до собственного ребёнка? Его сыну уже 6 месяцев )
+5
-2
+3
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Дуойка Бубнова
Идёт по пути Дяди Феди: будет два года "лечиться" а потом объявит об окончании карьеры, хотя всё всем уже давно понятно. Ну ничего, поплачут, обнявшись, с Джоковичем на прощальном матче.
+4
-2
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Генадий Адамов
всё ставит на РГ, не хочет травмироваться психологически до большого шлема, на РГ будет его лебединая песня Вамос, Вамос, вамос
+2
-3
-1
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Россия будет свободной
Ответ Виктор Огай
Как же больно читать подобные новости каждый раз. Давай, Рафа, готовься, к Мадриду и Парижу. Вамос!
что ж тут больно?
все люди стареют.
больно осознавать, что родители стареют - вот это так, да.
а Надаль жив-здоров, и из-за своей карьеры даже еще до собственного ребенка не дозрел.
чем скорее завершит карьеру - тем скорее его жена вздохнет облегченно
+9
-2
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Mr@k
чё то кажется что и на РГ могут быть финальные гастроли, где как не там
+6
-2
+4
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Виктор Огай
Как же больно читать подобные новости каждый раз. Давай, Рафа, готовься, к Мадриду и Парижу. Вамос!
+9
-6
+3
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Йенс Мустерманн
На 90% он пропустит что-то из Рима и Мадрида.
+10
-3
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