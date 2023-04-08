Хьюстон (ATP). 1/4 финала. Тиафу играет с Кублером, Гарин встретится с Этчеверри

Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship Теннис

Фрэнсис Тиафу играет с Джейсоном Кублером в четвертьфинале в Хьюстоне.

Кристиан Гарин встретится с Томасом Мартином Этчеверри.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Фрэнсис Тиафу (США) Джейсон Кублер (Австралия)
2:3
Дата проведения
8 апреля, 23.45
Онлайн матча

 

Гейс Брауэр (Нидерланды) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
9 апреля, 00.00
Онлайн матча

 

Не определен – Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
9 апреля, 00.00
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
9 апреля, 01.00
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий