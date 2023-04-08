Хьюстон (ATP). 1/4 финала. Тиафу играет с Кублером, Гарин встретится с Этчеверри
Фрэнсис Тиафу играет с Джейсоном Кублером в четвертьфинале в Хьюстоне.
Кристиан Гарин встретится с Томасом Мартином Этчеверри.
Сетка турнира здесь.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 8 апреля, 23.45
- Дата проведения
- 9 апреля, 00.00
Не определен – Янник Ганфманн (Германия)
- Дата проведения
- 9 апреля, 00.00
- Дата проведения
- 9 апреля, 01.00
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