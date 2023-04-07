Теннисистка без 5 пальцев Франческа Джонс впервые вышла в полуфинал WTA

Теги WTA Claro Open Colsanitas Франческа Джонс Теннис

Франческа Джонс победила Лауру Пигосси в четвертьфинале в Боготе – 6:4, 6:2.

Она впервые вышла в полуфинал на турнире WTA.

С сентября 2021-го до конца 2022-го из-за травмы Джонс сыграла всего два матча.

В начале года у Джонс не было рейтинга, сейчас она проводит шестой турнир в сезоне (первые пять были на уровне ITF) и стоит 817-й. На следующей неделе она вернется в топ-400.

Джонс родилась с синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. Из-за этого у нее по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой – три.

Завтра Джонс поборется с Татьяной Марией.

Теннисистка без 5 пальцев пробилась на Australian Open-2021. К 20 она перенесла десятки операций и стала профи назло врачу

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6 комментариев

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Timofey29
Ответ MrManchester
надеетесь, что пальцы отрастут?
Это не лечится. У Вас
0
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0
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feral t.
Ответ fusionax
Пример всем чего можно добиться имея труд и волю. Да эта дорога не усыпана звёздами, но она ещё прекраснее зная что пережила эта девочка и её родители.
Что пережили? У нее это врождённое, бред несёшь, она не лишилась конечностей, чтоб переживать за это было
0
-4
-4
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Jesse Boy
Ответ MrManchester
надеетесь, что пальцы отрастут?
если в роду были ящерицы, то вполне возможно
+1
-3
-2
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MrManchester
Ответ fusionax
Я очень надеюсь, что она перестанет быть: "теннисисткой без 5 пальцев" и станет просто Франческой Джонс
надеетесь, что пальцы отрастут?
+3
-5
-2
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fusionax
Я очень надеюсь, что она перестанет быть: "теннисисткой без 5 пальцев" и станет просто Франческой Джонс
+5
0
+5
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fusionax
Пример всем чего можно добиться имея труд и волю. Да эта дорога не усыпана звёздами, но она ещё прекраснее зная что пережила эта девочка и её родители.
+7
0
+7
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