Монте-Карло (ATP). Джокович и Медведев попали в одну половину сетки, Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге

Теги Новак Джокович Энди Маррей Ришар Гаске ATP Стэн Вавринка Rolex Monte-Carlo Masters Доминик Тим Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Маккензи Макдональд Тэйлор Фриц Хауме Муньяр Даниил Медведев Александр Бублик Лоренцо Сонего Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Тэллон Грикспор Бенжамен Бонзи Алехандро Давидович-Фокина Марк-Андреа Хуслер Бернабе Сапата Мираллес Янник Синнер Брэндон Накашима Хольгер Руне Теннис

Стала известна сетка «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Брэндоном Накашимой или Маккензи Макдональдом.

В одну четверть с ним попали Янник Синнер (7) и Хуберт Хуркач (10).

Во второй четверти Даниил Медведев (3) встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером.

В этой же части сетки оказались Александр Зверев (13), который поборется с Александром Бубликом, и Хольгер Руне (6), на которого выйдет Доминик Тим (WC) или Ришар Гаске.

Андрей Рублев (5) и Каспер Рууд (4) попали в третью четверть. Россиянин сыграет с Марком-Андреа Хуслером или Хауме Муньяром.

Соперником Карена Хачанова (9) станет Алехандро Давидович-Фокина. Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге.

Энди Маррей поборется с Алексом де Минауром.

В нижней четверти Стефанос Циципас (8) начнет защиту титула матчем против Бенжамена Бонзи или Бернабе Сапата Мираллеса.

На Тэйлора Фрица (8) выйдет Стэн Вавринка (WC) или Тэллон Грикспор.

Полностью сетка здесь.

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15 комментариев

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acr
Ответ Istianoff
У Императора как всегда сложнейшая сетка, дядя Тони не дремлет.
Рабочая. Скорее всего и итальянцы и русские с норвежцем не доедут до серба
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Николай Володин
Думаю 2 круга Медведев зацепит и все на этом))
оптимистично)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ LeNok
У Дани с Кареном в первом же раунде серьёзные соперники-Сонего и Фокина.У Ципы сетка норм)До полуфинала вполне может проходить
видели мы сегодня Фокина против Чеккинато)да ещё и мед несколько раз брал испанец. Карен в порядке сейчас. проблем быть не должно
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Nikolay Stavrogin
Всегда считал 3 месяца с апреля по июнь самыми худшими и не интересными в теннисе, хоук ая нет, крыши нет (3 года назад появилась таки на рг), конкуренция ниже плинтуса, сейчас у всех молодых любимое покрытие хард, в общем, теннисная провинция, но теперь другая реальность, после долгого перерыва в теннис возвращается Император, так что всех поздравляю с возвращением праздника тенниса!
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VaD
Ответ frol92
То есть титулы тех же Алькараса и Надаля на ЮС Опен последние тоже коллапсные без Джоковича получается?
Джокович выиграл лишь 3 из 16 розыгрышей Открытого чемпионата США, в которых участвовал, поэтому ответ на Ваш вопрос - нет. Более того, серб принимал участие на том турнире в Нью-Йорке, где Надаль взял свой крайний титул. Будучи деклассированным своим шлемовым хозяином Стэном Вавринкой, Джокович позорно снялся по ходу поединка со швейцарцем в 4 круге. Учите матчасть.
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Istianoff
У Императора как всегда сложнейшая сетка, дядя Тони не дремлет.
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Nikolay Stavrogin
Ответ frol92
То есть титулы тех же Алькараса и Надаля на ЮС Опен последние тоже коллапсные без Джоковича получается?
Да не отвечайте, там у чувака на аве самый коллапсный титул за последние лет 10 точно, там объективностью не пахнет
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Sawka-promakawka
Степа до финала без проблем должен доходить
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Railway/
Лехечке прям не везет с жеребьевкой который турнир
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LeNok
Да у Медведева уже с Сонего проблемы будут.Про остальное молчу
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Николай Володин
Думаю 2 круга Медведев зацепит и все на этом))
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frol92
Ответ VaD
Понятно, что любой крупный грунтовый турнир без Надаля и Алькараса по определению является коллапсным, но, в то же время, из всевозможных вариантов жеребьевки по фактическому заявочному листу сетка Джоковича в кое-то веки не является максимально халявной.
То есть титулы тех же Алькараса и Надаля на ЮС Опен последние тоже коллапсные без Джоковича получается?
0
0
0
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VaD
Понятно, что любой крупный грунтовый турнир без Надаля и Алькараса по определению является коллапсным, но, в то же время, из всевозможных вариантов жеребьевки по фактическому заявочному листу сетка Джоковича в кое-то веки не является максимально халявной.
+2
-7
-5
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LeNok
У Дани с Кареном в первом же раунде серьёзные соперники-Сонего и Фокина.У Ципы сетка норм)До полуфинала вполне может проходить
+1
0
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frol92
Карма Медведеву за лайтовую сетку в Майами. Думаю, Сонего обыгрывает, а дальше будет крайне сложно.
+6
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