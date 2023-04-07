Монте-Карло (ATP). Джокович и Медведев попали в одну половину сетки, Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге

Стала известна сетка «Мастерса» в Монте-Карло

получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с или .

В одну четверть с ним попали (7) и (10).

Во второй четверти (3) встретится с (WC) или квалифаером.

В этой же части сетки оказались (13), который поборется с , и (6), на которого выйдет (WC) или .

(5) и (4) попали в третью четверть. Россиянин сыграет с Марком-Андреа Хуслером или Хауме Муньяром.

Соперником Карена Хачанова (9) станет . Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге.

поборется с .

В нижней четверти (8) начнет защиту титула матчем против Бенжамена Бонзи или Бернабе Сапата Мираллеса.

На Тэйлора Фрица (8) выйдет (WC) или .

Полностью сетка здесь.

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