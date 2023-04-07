Монте-Карло (ATP). Джокович и Медведев попали в одну половину сетки, Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге
Стала известна сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Новак Джокович получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Брэндоном Накашимой или Маккензи Макдональдом.
В одну четверть с ним попали Янник Синнер (7) и Хуберт Хуркач (10).
Во второй четверти Даниил Медведев (3) встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером.
В этой же части сетки оказались Александр Зверев (13), который поборется с Александром Бубликом, и Хольгер Руне (6), на которого выйдет Доминик Тим (WC) или Ришар Гаске.
Андрей Рублев (5) и Каспер Рууд (4) попали в третью четверть. Россиянин сыграет с Марком-Андреа Хуслером или Хауме Муньяром.
Соперником Карена Хачанова (9) станет Алехандро Давидович-Фокина. Рублев и Хачанов могут встретиться в третьем круге.
Энди Маррей поборется с Алексом де Минауром.
В нижней четверти Стефанос Циципас (8) начнет защиту титула матчем против Бенжамена Бонзи или Бернабе Сапата Мираллеса.
На Тэйлора Фрица (8) выйдет Стэн Вавринка (WC) или Тэллон Грикспор.
Полностью сетка здесь.
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