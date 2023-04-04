Руне, Гоффен, Чорич и Векич сыграют на Кубке Хопмана в 2023-м

Бельгия, Хорвати и Дания сыграют на Кубке Хопмана

Смешанные командные соревнования проведет впервые с 2019-го. Турнир пройдет в Ницце 19-23 июля.

От Бельгии примут участие и , от Хорватии – и , от Дании – и .

Ранее стало известно, что за Испанию выступят Карлос Алькарас и Паула Бадоса, за Францию – Ришар Гаске и Ализе Корне, а за Швейцарию – Леандро Риеди и Белинда Бенчич.

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