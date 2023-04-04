Руне, Гоффен, Чорич и Векич сыграют на Кубке Хопмана в 2023-м
Бельгия, Хорвати и Дания сыграют на Кубке Хопмана
Смешанные командные соревнования ITF проведет впервые с 2019-го. Турнир пройдет в Ницце 19-23 июля.
От Бельгии примут участие Давид Гоффен и Элиза Мертенс, от Хорватии – Борна Чорич и Донна Векич, от Дании – Хольгер Руне и Клара Таусон.
Ранее стало известно, что за Испанию выступят Карлос Алькарас и Паула Бадоса, за Францию – Ришар Гаске и Ализе Корне, а за Швейцарию – Леандро Риеди и Белинда Бенчич.
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