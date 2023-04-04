Руне, Гоффен, Чорич и Векич сыграют на Кубке Хопмана в 2023-м

Теги Ришар Гаске Кубок Хопмана ITF Ализе Корне Давид Гоффен Донна Векич Белинда Бенчич Борна Чорич Паула Бадоса Элиза Мертенс Клара Таусон Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Бельгия, Хорвати и Дания сыграют на Кубке Хопмана

Смешанные командные соревнования ITF проведет впервые с 2019-го. Турнир пройдет в Ницце 19-23 июля.

От Бельгии примут участие Давид Гоффен и Элиза Мертенс, от Хорватии – Борна Чорич и Донна Векич, от Дании – Хольгер Руне и Клара Таусон.

Ранее стало известно, что за Испанию выступят Карлос Алькарас и Паула Бадоса, за Францию – Ришар Гаске и Ализе Корне, а за Швейцарию – Леандро Риеди и Белинда Бенчич.

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1 комментарий

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sedric
Ждем-с. А то United Cup разочаровал. Главное в таких турнирах, это микст, а на United Cup из-за нагромаждения людей, в миксте уже ничего не решалось, и звезды его тупо пропускали, давая поиграть ноуйнемам.
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