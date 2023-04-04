Оже-Альяссим пропустит «Мастерс» в Монте-Карло
Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Последние несколько недель канадца беспокоят проблемы с левым коленом, и он планирует взять перерыв до турнира в Мадриде.
Место Оже-Альяссима в сетке Монте-Карло займет Маккензи Макдональд.
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