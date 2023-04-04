Оже-Альяссим пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

Теги травмы ATP Rolex Monte-Carlo Masters Феликс Оже-Альяссим Теннис

Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Последние несколько недель канадца беспокоят проблемы с левым коленом, и он планирует взять перерыв до турнира в Мадриде.

Место Оже-Альяссима в сетке Монте-Карло займет Маккензи Макдональд.

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3 комментария

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YIV
Еще кто-нибудь должен сняться и тогда у Медведа появится шанс...
+1
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N.S.A.8.5
Ученик Надаля тоже снялся
+1
0
+1
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Daniel
Теперь сеяные вот так выглядят:
1. Djokovic
2. Tsitsipas
3. Medvedev
4. Ruud
5. Rublev
6. Rune
7. Sinner
8. Fritz
9. Khachanov
10. Hurkacz
11. Norrie
12. Tiafoe
13. Zverev
14. Carreno Busta
15. Paul
16. De Minaur

Первые 8 стартуют со 2 раунда
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+8
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