Медведев о победной серии Алькараса: «Нельзя выиграть 100 матчей подряд. Может, 40 или 45, как это сделал Новак»

Теги Новак Джокович ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев высказался о будущем сопернике по финалу в Майами.

Он сыграет с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером. Испанцу он уступил в финале в Индиан-Уэллс. На данный момент Алькарас выиграл 11 матчей подряд, у него одно поражение в 19 матчах сезона.

«Нужно верить в себя. Я знаю, что способен взять несколько титулов, хорошо играть и победить любого. Конечно, Карлос сейчас в огне, но однажды... Нельзя выиграть 100 матчей подряд. Может, 40 или 45, как это сделал Новак (43 матча на стыке 2010-го и 2011-го – Sports.ru). Но однажды кто-то потушит это пламя, возможно, Синнер сегодня, возможно, я в воскресенье или кто-то на следующем турнире, но нужно верить в себя, делать все возможное, показывать максимум. Я получу удовольствие от их матча и буду готовиться к следующему сопернику».

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4 комментария

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Антон Колесников
боязно за Даниила. когда смотрел ИУ, было ощущение такой безнадёги, какую порой испытывают сами соперники Дани, когда он включает режим стены - было не поражение, а что-то близкое к деклассированию, и это после трёх титулов и сильнейшей победной серии. очень сложно будет взять Майами даже при условии лучшей игры в сезоне. в любом случае удачи. но о чем это я, вдруг Синнер включит режим Бога)
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Williamssss
Да, нельзя. Но тебя во второй раз подряд обыграть для него - можно.
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pizzatcarizza
Ответ melmi
Даня философ
Подписан на ципу мб)
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melmi
Даня философ
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