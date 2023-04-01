Медведев о победной серии Алькараса: «Нельзя выиграть 100 матчей подряд. Может, 40 или 45, как это сделал Новак»

высказался о будущем сопернике по финалу в Майами.

Он сыграет с Карлосом Алькарасом или . Испанцу он уступил в финале в Индиан-Уэллс. На данный момент Алькарас выиграл 11 матчей подряд, у него одно поражение в 19 матчах сезона.

«Нужно верить в себя. Я знаю, что способен взять несколько титулов, хорошо играть и победить любого. Конечно, Карлос сейчас в огне, но однажды... Нельзя выиграть 100 матчей подряд. Может, 40 или 45, как это сделал (43 матча на стыке 2010-го и 2011-го – Sports.ru). Но однажды кто-то потушит это пламя, возможно, Синнер сегодня, возможно, я в воскресенье или кто-то на следующем турнире, но нужно верить в себя, делать все возможное, показывать максимум. Я получу удовольствие от их матча и буду готовиться к следующему сопернику».

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