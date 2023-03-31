Медведев о матчах против Хачанова и Рублева: «Нужно быть еще более сосредоточенным, потому что они очень хорошо знают твою игру, а ты – их»

рассказал о дружбе с , с которым поборется в полуфинале в Майами.

– Не буду вспоминать нашу первую встречу, потому что мы знаем друг друга уже очень давно. Мы в одной возрастной группе. Поэтому мы вместе играли начиная со всех юниорских турниров.

Помню, что перед возрастной группой до 14 лет он не был одним из лучших игроков России. Я тоже, возможно, стоял чуть выше него в рейтинге. Потом он очень быстро начал прибавлять. Получил несколько wild card, обыграл нескольких лидеров, когда ему было лет 15-16.

Да, он был на подъеме. Мы вместе успешно пришли в ATP-тур, уже многого добились. Это здорово. Мы до сих пор вместе проводим время. Мы хорошие друзья и очень уважаем друг друга.

Это замечательно. Он потрясающе начал сезон в Австралии. Вышел в полуфинал «Большого шлема», причем во второй подряд.

Не знаю, возможно, потом его что-то беспокоило, но он мало выступал, проиграл несколько матчей, но здесь снова набрал форму, вышел в полуфинал. Мы уже встречались один раз в этом году. Мне нужно сыграть так же хорошо, как в Аделаиде. Я провел хороший матч. Надеюсь, смогу показать хороший теннис и победить.

– На матч против соотечественников и друзей, например, Карена и Андрея, вы выходите с другим настроем или все так же, как если бы вы играли с кем-то другим?

– Возможно, нужно быть еще более сосредоточенным, просто потому что они очень хорошо знают твою игру, а ты – их. Так что я почти уверен, что мы знаем, каким будет матч.

Я знаю, когда он хочет сыграть по линии, когда высоким, а когда – низким мячом, резаным и так далее. А он знает, что я буду делать. Так что вопрос в том, кто в нужный момент сделает лучший удар.

Возможно, мне придется немного на себя давить, но в то же время так в любом матче. Ты хочешь победить. Если честно, мне все равно, я играю с другом или с парнем, который мне не нравится (улыбается). Я просто хочу победить. В этом и есть соперничество.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе