Тим может выступить на «Челленджерах» после турнира ATP в Эшториле

прокомментировал вылет в первом круге в Майами. Он проиграл Лоренцо Сонего – 6:7(7), 2:6. В этом году у Тима одна победа в 10 матчах.

«Первый сет был напряженный. К сожалению, после тай-брейка я ненадолго потерял концентрацию, и счет стал 0:4. Только после этого мне удалось полностью вернуться в матч – нельзя позволять сопернику так отрываться в счете.

Небольшая невнимательность, потеря концентрации привели к тому, что я проиграл второй сет.

Конечно, уверенности в себе тоже немного не хватает, и нужно снова ее обрести».

В начале апреля Тим планирует сыграть на турнире 250 в Эшториле. После этого он рассматривает возможность выступить на «Челленджерах» – «одну-две недели, просто чтобы одержать несколько побед».

Австриец также высказался об участии в турнире в Монте-Карло.

«Там будут только такие соперники, как , которые каждую неделю играют на высоком уровне, чего я сейчас не могу. Возможно, на таком уровне мне слишком сложно выиграть несколько матчей».

Таким образом, вместо грунтовых «Мастерсов» Тим также может выступить на «Челленджерах».

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