У Тима пять поражений подряд. В 2023-м он одержал одну победу в 10 матчах

Теги ATP Miami Open Доминик Тим Теннис

Доминик Тим проиграл Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Майами – 7:6(7), 6:2.

На тай-брейке он упустил сетбол, ведя 6:5.

В 2023 году Тим провел 10 матчей (с учетом квалификации в Аделаиде) и одержал всего одну победу – над Алексом Молчаном в Буэнос-Айресе. Сейчас у австрийца пять поражений подряд.

Тим, выступивший в Майами по wild card, на этой неделе занимает 106-е место в рейтинге.

Теперь Тим планирует сыграть в Эшториле. На данный момент он второй в списке запасных.

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9 комментариев

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Верховенский1990
Ответ Sincere
И не надоело же эти похоронные ветки каждую неделю плодить. а вот выиграет матч, тогда тоже об этом напишете?)
Ну выиграет матч у какого-нибудь Чекинато, что от этого изменится? Если на грунте будет обыгрывать хотя бы середняков, то это будет уже другое дело, о победах над Алькарасом, Циципасом или Зверевым пока можно и не мечтать.
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SKA Rostov1992
Мог также как и многие очень сильные теннисисты, которые попали на эпоху БИГ-3 остаться без шлема, но молодец, что воспользовался своим шансом из за курьеза Новака и взял все таки один шлем. Заслужил в целом своей карьерой. Ну а сейчас наверно надо заканчивать, вряд ли он вернётся хотя бы в топ-50.
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Sincere
И не надоело же эти похоронные ветки каждую неделю плодить. а вот выиграет матч, тогда тоже об этом напишете?)
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Jefri AG
Когда уже этот позорник карьеру завершит, не надоело ему себя на посмешище выставлять.
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Верховенский1990
Не, не вернется Доми, даже не верится, что на АО 20 он играл 5 сетов в финале с Новаком, выиграл ТБШ и видимо, решил, что на этом его миссия в теннисе закончена, ну еще финал Итогового был потом с Медведевым. Хуан Мартин после тяжелейшей травмы возвращался, обыгрывал бигов и играл в финале ТБШ, но Тим не Дель Потро.
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Sawka-promakawka
Доми надо на челики ехать и там преобретать уверенность через матчи. Все время вылетая в первых кругах, уверенность и игровая практика не появляются😒
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Великий Алонсо
Пора заканчивать, не вижу смысла дальше позориться
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maalry
до НГ все уже ближе к делу было, сейчас снова дикий откат назад
удары невнятные и слева и справа( мрак
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LetTong
Что с ним, нельзя настолько деградировать, вроде также бьет сильно, неужели психология настолько решает? 2 года назад еще был топ-3 в мире
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