У Тима пять поражений подряд. В 2023-м он одержал одну победу в 10 матчах

проиграл Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Майами – 7:6(7), 6:2.

На тай-брейке он упустил сетбол, ведя 6:5.

В 2023 году Тим провел 10 матчей (с учетом квалификации в Аделаиде) и одержал всего одну победу – над Алексом Молчаном в Буэнос-Айресе. Сейчас у австрийца пять поражений подряд.

Тим, выступивший в Майами по wild card, на этой неделе занимает 106-е место в рейтинге.

Теперь Тим планирует сыграть в Эшториле. На данный момент он второй в списке запасных.

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