Даниил Медведев: «В Дохе тренер сказал моей жене: «Черт, если бы Даниил умел двигаться на грунте, он бы был непобедимым»

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к грунтовому покрытию.

«Для меня грунтовый сезон каждый год – это новый вызов. Не секрет, что это покрытие мне не очень нравится.

В то же время я был в полуфинале в Монте-Карло, в финале в Барселоне и доходил до четвертьфинала «Ролан Гаррос». На самом деле на «Уимблдоне» результаты у меня хуже – я там ни разу не был в четвертьфинале. Так что я знаю, что могу играть хорошо, просто если на харде у меня бывает плохой день, я все равно могу выиграть матч и прибавить на следующий день. На грунте в плохой день я просто легко проигрываю, а потом закатываю истерику».

Также он прокомментировал то, что Мария Шарапова на грунте «чувствовала себя как корова на льду».

«О да, у меня то же самое. Я забыл, что она дважды выигрывала «Ролан Гаррос». Конечно, меня это вдохновляет.

Это забавно, потому что в Дохе хард был очень медленным. Вероятно, одним из самых медленных, наряду с Роттердамом несколько лет назад. В Дохе тренер сказал моей жене: «Черт, если бы Даниил умел двигаться на грунте, он бы был непобедимым».

И это правда, я никогда не умел правильно двигаться на глине. Я скольжу не до удара, а после. Не знаю, может, я чего-то боюсь или что-то в этом роде.

Конечно, я пытаюсь над этим работать. Уверен, я могу прибавить, просто мне нужен один хороший день или обычные две недели. На харде я могу отдохнуть несколько дней, все равно выиграть, а потом снова нащупать ритм».

Медведев не любит грунт, потому что он ломает его игру (и пачкает одежду). Из-за чего это происходит? И сможет ли он побеждать на глине?

Шарапова и «Ролан Гаррос» – от «коровы на льду» до двукратной чемпионки

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе