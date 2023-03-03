Даниил Медведев: «В Дохе тренер сказал моей жене: «Черт, если бы Даниил умел двигаться на грунте, он бы был непобедимым»

Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к грунтовому покрытию.

«Для меня грунтовый сезон каждый год – это новый вызов. Не секрет, что это покрытие мне не очень нравится.

В то же время я был в полуфинале в Монте-Карло, в финале в Барселоне и доходил до четвертьфинала «Ролан Гаррос». На самом деле на «Уимблдоне» результаты у меня хуже – я там ни разу не был в четвертьфинале. Так что я знаю, что могу играть хорошо, просто если на харде у меня бывает плохой день, я все равно могу выиграть матч и прибавить на следующий день. На грунте в плохой день я просто легко проигрываю, а потом закатываю истерику».

Также он прокомментировал то, что Мария Шарапова на грунте «чувствовала себя как корова на льду».

«О да, у меня то же самое. Я забыл, что она дважды выигрывала «Ролан Гаррос». Конечно, меня это вдохновляет.

Это забавно, потому что в Дохе хард был очень медленным. Вероятно, одним из самых медленных, наряду с Роттердамом несколько лет назад. В Дохе тренер сказал моей жене: «Черт, если бы Даниил умел двигаться на грунте, он бы был непобедимым».

И это правда, я никогда не умел правильно двигаться на глине. Я скольжу не до удара, а после. Не знаю, может, я чего-то боюсь или что-то в этом роде.

Конечно, я пытаюсь над этим работать. Уверен, я могу прибавить, просто мне нужен один хороший день или обычные две недели. На харде я могу отдохнуть несколько дней, все равно выиграть, а потом снова нащупать ритм».

Медведев не любит грунт, потому что он ломает его игру (и пачкает одежду). Из-за чего это происходит? И сможет ли он побеждать на глине?

Шарапова и «Ролан Гаррос» – от «коровы на льду» до двукратной чемпионки

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11 комментариев

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Большой Сэми
Почему бы не звать в команду грунтовых экспертов хотя бы на грунтовый сезон? Пару полезных советов точно не помешает, учитывая, что есть необходимость.
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Великий Алонсо
Ответ sined2000
Расскажите это Куэртену 😀 (190 см)
190 это не палка, а вот 198 Дани Медведева уже близко к этому
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daiv18
По идее ему легче должно быть, с его то руками закручивать мячи вполне себе
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sined2000
Забавно будет если Даниил ненавидящий в начале грунт, во второй половине карьеры будет наоборот на нем доминировать ))
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sined2000
Ответ Великий Алонсо
Как научить 2 метровую палку скользить на грунте?
Расскажите это Куэртену 😀 (190 см)
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Великий Алонсо
Ответ tRIFF
Санёк играет же как-то)
Играет, но для него грунт тоже не очень покрытие, в силу антропометрических данных
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Leo Bonart
Ответ Skip
Надо Дане научиться скользить на грунте
Кстати днем Даниил на грунте играет прилично, вот вечером, когда прохладно и сыро, ему тяжко
+5
-1
+4
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tRIFF
Ответ Великий Алонсо
Как научить 2 метровую палку скользить на грунте?
Санёк играет же как-то)
+4
0
+4
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Великий Алонсо
Ответ Skip
Надо Дане научиться скользить на грунте
Как научить 2 метровую палку скользить на грунте?
+4
-7
-3
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Rus1an
С одной стороны это хорошо, что не ждет от себя высоких результатов на грунте -- не будет давить отвественность фаворита. А так глядишь на расслабоне, без особого давления может и какой-нибудь грунтовый турнир выиграть :)
+4
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+4
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Skip
Надо Дане научиться скользить на грунте
+2
0
+2
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