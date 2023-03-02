Джокович о питании: «Всегда стараюсь найти что-то новое, что способно помочь мне чувствовать себя лучше, сильнее, быстрее восстанавливаться»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал, поменял ли он свою диету.

«Ну, питание такая вещь, которая всегда меняется, верно? Я всегда стараюсь найти что-то новое, что способно помочь мне чувствовать себя лучше, сильнее, быстрее восстанавливаться. В этой сфере жизни все постоянно развивается.

Мне в целом очень интересна тема нутрициологии, а еще здоровья и хорошего самочувствия. Поэтому я довольно тщательно изучаю эти вопросы и стараюсь учиться чему-то новому. Я не эксперт, до этого мне далеко, я это знаю.

Я всегда пробую на себе то, что, на мой взгляд, может принести мне дополнительную пользу, маленький процент в пользу не только моего состояния как теннисиста, но и как живого существа в целом».

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