Рууд снялся в фотосессии для скандинавского Vogue

Теги фото ATP Каспер Рууд стиль Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд снялся в фотосессии для скандинавского Vogue.

Фото войдут в февральско-мартовский выпуск.

 

 

 

Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса

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19 комментариев

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Александр Кратюк
Ответ TennisForever
Это же Джеймс Дин,тот же типаж,та же причёска☺️
Как приятно повстречать культурного человека)))
А то почитаешь комментарии выше и ощущения что у людей не больше трех классов церковно-приходской...
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Playboy
Привет, мыльница из 90-х
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Helga Kl
Ответ SaltyRose
Кто, Рууд не верит, что он симпатичный? Он что-то такое говорил?
Он зажимается, а зря)
Только не смеши больше зиммерманом 🤣
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Helga Kl
Ответ Sincere
Он тут везде неестественный и злой. Рудя хорош, когда он естественный. и лыбится) Впрочем пара фоток и мне нравятся. Ну а Йенс просто ненавидит его, это "мнение" можно не учитывать😆
Ты видела аву Йенса? ))
Конечно не учитывается!? Шарм в Каспере есть однозначно!
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Джонни кэтсвилл
Одет как чухло.
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Sincere
Ответ Helga Kl
Not too bad) Очень симпатичный Йенс не шарит в мужиках 🤣
Он тут везде неестественный и злой. Рудя хорош, когда он естественный. и лыбится)
Впрочем пара фоток и мне нравятся.
Ну а Йенс просто ненавидит его, это "мнение" можно не учитывать😆
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SaltyRose
Ответ Helga Kl
Фотография 10*15) Мне тоже нравится. Зря он не верит, что симпатичный. Вторая хорошая тоже
Кто, Рууд не верит, что он симпатичный? Он что-то такое говорил?
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MURA
Последние фото и стиль одежды на нем будто я открыл фотлальбом с фото конца 90х.
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Helga Kl
Ответ Sincere
Твою ж матушку....))))) Ну почему его не могут нормально снять😭😁😁 Но Хольгеру точно понравится)
Not too bad)
Очень симпатичный
Йенс не шарит в мужиках 🤣
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Helga Kl
Ответ SaltyRose
А мне нравится, в ванной со стаканом особенно.
Фотография 10*15)
Мне тоже нравится. Зря он не верит, что симпатичный.
Вторая хорошая тоже
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Йенс Мустерманн
Плюшевый костюм - отсылка к его менталке? Ложится под любого из топ50 и сливает Рафику при первой же возможности.
🤣🤣
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Йенс Мустерманн
Боже, какое позорище.
В теннис играть не умеет, бойцовского духа нет, своего я нет, не фотогеничен, даже профессиональные фотографы и редакторы гламурных журналов не в состоянии ему помочь. Как он вообще живёт?
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cosset
какая прелесть эти интерьеры в стиле советских гостиничных номеров из конца 70х) занавесочки просто шик)
+2
0
+2
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Всё Пройдет
Снимали практически с одного ракурса и почему-то одно выражение лица. И выбор этого одного совсем не удачен(((
+7
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SaltyRose
А мне нравится, в ванной со стаканом особенно.
+3
0
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maalry
У скандинавов Вог так себе.
Надо ж так изуродовать)
+4
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Sincere
Твою ж матушку....)))))
Ну почему его не могут нормально снять😭😁😁
Но Хольгеру точно понравится)
+8
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YuChu
Просто красавчик! Такие пятидесятые…
+3
-2
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TennisForever
Это же Джеймс Дин,тот же типаж,та же причёска☺️
+4
-1
+3
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