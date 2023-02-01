Рууд снялся в фотосессии для скандинавского Vogue

Четвертая ракетка мира снялся в фотосессии для скандинавского Vogue.

Фото войдут в февральско-мартовский выпуск.

Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса

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