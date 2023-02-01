Рууд снялся в фотосессии для скандинавского Vogue
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд снялся в фотосессии для скандинавского Vogue.
Фото войдут в февральско-мартовский выпуск.
Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса
А то почитаешь комментарии выше и ощущения что у людей не больше трех классов церковно-приходской...
Только не смеши больше зиммерманом 🤣
Конечно не учитывается!? Шарм в Каспере есть однозначно!
Впрочем пара фоток и мне нравятся.
Ну а Йенс просто ненавидит его, это "мнение" можно не учитывать😆
Очень симпатичный
Йенс не шарит в мужиках 🤣
Мне тоже нравится. Зря он не верит, что симпатичный.
Вторая хорошая тоже
🤣🤣
В теннис играть не умеет, бойцовского духа нет, своего я нет, не фотогеничен, даже профессиональные фотографы и редакторы гламурных журналов не в состоянии ему помочь. Как он вообще живёт?
Надо ж так изуродовать)
Ну почему его не могут нормально снять😭😁😁
Но Хольгеру точно понравится)