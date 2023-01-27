Мирза провела последний ТБШ в карьере – проиграла в финале микста на Australian Open
Бразильцы Рафаэль Матос и Луиза Стефани стали чемпионами Australian Open в миксте. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Саню Мирзу – 7:6(2), 6:2.
Бывшая №1 в паре Мирза провела последний «Большой шлем» в карьере. Она планирует уйти из тенниса после февральского турнира в Дубае.
На счету Мирзы шесть титулов на ТБШ – по три в паре и миксте.
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