Мирза провела последний ТБШ в карьере – проиграла в финале микста на Australian Open

Бразильцы Рафаэль Матос и Луиза Стефани стали чемпионами в миксте. В финале они обыграли и Саню Мирзу – 7:6(2), 6:2.

Бывшая №1 в паре Мирза провела последний «Большой шлем» в карьере. Она планирует уйти из тенниса после февральского турнира в Дубае.

На счету Мирзы шесть титулов на ТБШ – по три в паре и миксте.

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