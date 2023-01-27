Мирза провела последний ТБШ в карьере – проиграла в финале микста на Australian Open

Теги Саня Мирза Australian Open Рохан Бопанна Луиза Стефани Рафаэль Матос Теннис

Бразильцы Рафаэль Матос и Луиза Стефани стали чемпионами Australian Open в миксте. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Саню Мирзу – 7:6(2), 6:2.

Бывшая №1 в паре Мирза провела последний «Большой шлем» в карьере. Она планирует уйти из тенниса после февральского турнира в Дубае.

На счету Мирзы шесть титулов на ТБШ – по три в паре и миксте.

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3 комментария

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Mish
жаль
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gnom_au
36/42 против 25/27
Болел за ОлдСкул. Но победила молодость.
+2
0
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Равный первый сет, но во втором Саня и Рохан развалились. Бразильцы играли лучше и заслуженно победили
+4
0
+4
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