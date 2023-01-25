Australian Open: Новак Джокович — Томми Пол прямая трансляция матча 27.01.2023

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович в матче за выход в финал турнира сыграет с американцем Томми Полом. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и на то, как Новак Джокович играет на кортах Австралии, одерживая одну победу за другой. Его победная серия на кортах этой страны насчитывает уже 39 матч, и останавливаться серб точно не собирается. Просто нужно порадоваться тому, что он наш современник, и мы можем воочию в прямом эфире наблюдать за его игрой. Практически никто из соперников в предыдущих матчах на нынешнем Australian Open не смог создать Новаку проблем. Хотя противостояли ему и входящий в первую десятку рейтинга россиянин Андрей Рублев, и хозяин корта Алекс де Минаур, но обоих Джокович переиграл в трех сетах. Можно вспомнить только матч второго круга против француза Энцо Коко. Он единственный, кто смог выиграть у серба один сет, но этого слишком мало, чтобы помешать ему победить на турнире.

Мешать ему теперь будет четвертая ракетка США Томми Пол, это его первый выход в полуфинал турнира Большого шлема, да и в целом на его счету не так много побед. Однажды он победил на турнире ATP, а на мэйджорах он именно сейчас установил для себя рекорд, выйдя в полуфинал. В первом круге он переиграл немецкого теннисиста Яна Леннарда-Штруффа, а затем поочередно встречался с испанцами и соотечественниками. Самым сложным для него получился поединок с Алехандро Давидовичем-Фокиной, где во втором круге пришлось играть все пять сетов. В четвертьфинале тоже пришлось непросто, но он смог в четырех сетах сломить сопротивление Бена Шелтона. Теперь перед ним соперник совершенно иного уровня, и почему бы не проверить свои силы. Главное, не бояться.

Ранее спортсмены не встречались ни разу. Излишне говорить, что весь теннисный мир не сомневается в победе Джоковича. Букмекеры отдают сербу подавляющее преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,05, выигрыш Томми Пола оценивается коэффициентом 11,00.

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