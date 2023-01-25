Australian Open: Карен Хачанов — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 27.01.2023

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов в первом полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии будет играть со Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 06:30 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Спор за право быть первой ракеткой России в последние годы ведут между собой Даниил Медведев и Андрей Рублев, а между тем никто из них не играл в четвертьфиналах всех турниров Большого шлема. А вот Карен Хачанов добился этого достижения на Australian Open и к тому же впервые в своей карьере сыграет в полуфинале второго мэйджора подряд. На нынешнем турнире россиянин демонстрирует великолепную физическую форму и показывает отличный теннис. Правда, по ходу турнира можно выделить только один матч с сильным соперником Фрэнсисом Тиафу из США, где все решилось на тай-брейке в четвертой партии. В ⅛ финала с Йошихито Нишиокой из Японии Карен справился быстро в трех сетах, а в четвертьфинале его соперник Себастьян Корда отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Стефанос Циципас соперник совершенно другого уровня, он на данный момент четвертая ракетка мира и из оставшихся игроков посеян под самым высоким номером. Он ни разу в карьере не брал титул на турнирах Большого шлема и сейчас очень близок к такой возможности. Одна у него уже была на Открытом чемпионате Франции в 2021 году, но он проиграл в финале. Здесь на турнире у него тоже был свой тяжелый матч в третьем круге против Янника Синнера. Молодой итальянец взял у Циципаса два сета, и все решалось в пятом, где более опытный Стефанос оказался сильнее. В четвертьфинале грек взял верх над поляком Иржи Лехечкой в трех сетах и теперь готов к матчу с Хачановым.

Ранее спортсмены встречались между собой пять раз, и во всех поединках побеждал Стефанос Циципас. Предстоящий матч первый для них на турнирах Большого шлема. Циципас у букмекеров фаворит. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,41, выигрыш Хачанова оценивается коэффициентом 3,05.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий