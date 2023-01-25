Australian Open: Карен Хачанов — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 27.01.2023

Российский теннисист Карен Хачанов в первом полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии будет играть со Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 06:30 по московскому времени.

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Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Спор за право быть первой ракеткой России в последние годы ведут между собой Даниил Медведев и Андрей Рублев, а между тем никто из них не играл в четвертьфиналах всех турниров Большого шлема. А вот Карен Хачанов добился этого достижения на Australian Open и к тому же впервые в своей карьере сыграет в полуфинале второго мэйджора подряд. На нынешнем турнире россиянин демонстрирует великолепную физическую форму и показывает отличный теннис. Правда, по ходу турнира можно выделить только один матч с сильным соперником Фрэнсисом Тиафу из США, где все решилось на тай-брейке в четвертой партии. В ⅛ финала с Йошихито Нишиокой из Японии Карен справился быстро в трех сетах, а в четвертьфинале его соперник Себастьян Корда отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Стефанос Циципас соперник совершенно другого уровня, он на данный момент четвертая ракетка мира и из оставшихся игроков посеян под самым высоким номером. Он ни разу в карьере не брал титул на турнирах Большого шлема и сейчас очень близок к такой возможности. Одна у него уже была на Открытом чемпионате Франции в 2021 году, но он проиграл в финале. Здесь на турнире у него тоже был свой тяжелый матч в третьем круге против Янника Синнера. Молодой итальянец взял у Циципаса два сета, и все решалось в пятом, где более опытный Стефанос оказался сильнее. В четвертьфинале грек взял верх над поляком Иржи Лехечкой в трех сетах и теперь готов к матчу с Хачановым.

Ранее спортсмены встречались между собой пять раз, и во всех поединках побеждал Стефанос Циципас. Предстоящий матч первый для них на турнирах Большого шлема. Циципас у букмекеров фаворит. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,41, выигрыш Хачанова оценивается коэффициентом 3,05.

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