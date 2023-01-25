Джокович — Пол прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Австралии сыграет с американцем Томми Полом. Матч состоится 27 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Спустя два года и после недопуска Новака Джоковича на прошлогодний турнир Australian Open на кортах Мельбурн-парка будто ничего и не менялось. Серб все так же одерживает победы одну за одной, и нет того соперника, кто мог бы оказать ему достойное сопротивление. Впрочем, один такой был — француз Энцо Коко, который смог взять у Джоковича один сет. Более того, пару дней назад возник небольшой скандал, связанный с этим матчем. Некоторые обвинили Новака в жульничестве, поскольку тренер передал ему записку, что запрещено правилами. Впрочем, вряд ли серб выиграл этот матч только благодаря записке. Тем не менее этот сет так и остается для Новака единственным проигранным на турнире. Казалось, россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале создаст Джоковичу проблемы, но нет, и тут победа в трех сетах без особой борьбы. Серб девятикратный чемпион Австралиан Опен и стремится завоевать здесь десятый титул. Тем самым он сможет сравняться с Рафаэлем Надалем по общему их числу на турнирах Большого шлема — 22. Но сначала нужно одолеть американского теннисиста Томми Пола. Американцы здесь удивили, их именами пестрело ежедневное расписание в мужской одиночной сетке. В итоге до полуфинала добрался только один из них, причем вполне заслуженно. На пути к этой стадии турнира Пол прошел двух испанцев Алехандро Давидовича-Фокину и Роберто Баутисто-Агута и двух соотечественников: в третьем круге Дженсона Бруксби и в четвертьфинале Бена Шелтона. Изначально многие предполагали, что с Джоковичем в полуфинале сыграет Каспер Рууд, но норвежец слишком рано сложил оружие.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 5

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 10/0

победы/поражения Джоковича на харде — 10/0

рейтинг ATP Пола — 35

победы/поражения Пола в 2023 году — 6/1

победы/поражения Пола на харде — 6/1

Факты и статистика перед матчем Джокович — Пол

Новак Джокович уже давно не проигрывает в Австралии, его победная серия насчитывает здесь 39 матчей подряд. У Томми Пола тоже есть серия, правда, более скромная: в последних матчах, проведенных на харде, он выиграл шесть раз и семи.

Статистика личных встреч Джокович — Пол

Ранее соперники на официальных турнирах в очных поединках не пересекались.

Прогноз на матч Джокович — Пол

У Томми Пола против такого Джоковича нет практически никаких шансов. Он уже достойно выступил на турнире и должен показать просто свой теннис, который помогал ему проходить предыдущих соперников, а там, кто его знает… Букмекеры тоже шансов американцу не дают. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,05, успех Пола оценивается коэффициентом 11,00.

Наш прогноз: Джокович вновь победит в трех сетах и не сильно уставшим подойдет к решающему поединку.

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