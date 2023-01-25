Хачанов — Циципас прогноз на полуфинал Australian Open 2023

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Карен Хачанов встретится с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Их матч состоится 27 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 06:30 по московскому времени.

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Единственным россиянином, который оказался в полуфинале Australian Open, стал Карен Хачанов. В большей степени на этой стадии ожидали увидеть Даниила Медведева или Андрея Рублева. Но первый оказался откровенно не готов, а второй уступил, как обычно, в четвертьфинале. А вот Карен выходит в полуфинал турнира Большого шлема второй раз подряд, то же самое случилось и на Открытом чемпионате США по теннису в прошлом году. Соперники на пути к ½ финала у Хачанова были не самыми простыми, но и не самыми топовыми. Он поочередно встречался с испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом, австралийцем Джейсоном Кублером, американцем Фрэнсисом Тиафу, японцем Йошихито Нишиокой. Из всех этих соперников наиболее сложным представлялся матч с Тиафу, таковым он и получился. Карен взял первые два сета, а в третьем уступил. В четвертом дело дошло до тай-брейка, и неизвестно, что могло быть дальше, но россиянин смог победить. Далее Хачанов встречался с не менее опасным Себастьяном Кордой, который как раз выбил из турнира Медведева. Но матч получился неполноценным, поскольку американец снялся с игры из-за травмы. Теперь в полуфинале соперник для Карена самого что ни на есть топового уровня. Для Стефаноса Циципаса это четвертый полуфинал на Australian Open и третий подряд. Во всех предыдущих он уступал, да и вообще только один раз играл в финале турнира Большого шлема на Roland Garros в 2021 году. Абсолютно понятно его стремление повторить тот успех. Первые три круга грек прошел уверенно, обыграв француза Кантена Алиса, австралийца Ринки Хиджикату и голландца Тэллона Грикспора. Самым сложным оказался матч ⅛ финала против итальянца Янника Синера, когда пришлось играть пять сетов. В четвертьфинале Циципас встречался с молодым теннисистом Иржи Леечкой из Чехии и победил в трех сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 20

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 8/2

победы/поражения Хачанова на харде — 8/2

рейтинг ATP Циципаса — 4

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 9/0

победы/поражения Циципаса на харде — 9/0

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Циципас

У Карена очень плохая статистика в матчах с игроками из первой десятки мирового рейтинга. Все 17 последних таких поединков он проиграл. В свою очередь Стефанос отлично в последнее время играет на харде, его победная серия составляет двенадцать матчей подряд.

Статистика личных встреч Хачанов — Циципас

Счет личных встреч соперников насчитывает пять матчей, причем четыре из них состоялись на харде. Во всех этих поединках побеждал Стефанос Циципас. Впервые это случилось на турнире Shanghai Rolex Masters в Китае в 2017 году, а последний поединок прошел на грунтовом турнире Internazionali BNL d’Italia в Италии. Предстоящий очный поединок первый для них на турнирах Большого шлема.

Прогноз на матч Хачанов — Циципас

Карен высказывается о том, что находится в отличной форме и это видно, но сложно сказать, что он может противопоставить игре Циципаса. Российские болельщики надеются на победу Хачанова, но многие факторы против него, в том числе и коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 3,05, успех Циципаса оценивается коэффициентом 1,41.

Наш прогноз: для победы Карену нужно совершить подвиг по расписанию, как это случалось у барона Мюнхгаузена, вот только это была выдуманная история, а в реальности грек сильнее и будет играть в финале.

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