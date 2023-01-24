Australian Open: Арина Соболенко — Донна Векич прямая трансляция матча 24.01.2023

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису пятая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси проведет матч против хорватки Донны Векич. Встреча состоится 25 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко самая сильная теннисистка в нижней части турнирной сетки, и если отталкиваться только от рейтинга, то ей прямая дорога в финал. Но оставшиеся соперницы сильны, и нужно будет приложить максимум усилий, чтобы преодолеть их сопротивление. До сих пор Арина побеждала без каких-либо проблем, все свои матчи она выиграла в двух сетах и задолго до их окончания лишала соперниц надежд. Она поочередно обыграла Терезу Мартинцову из Чехии, американку Шелби Роджерс, бельгийку Элизу Мертенс и в ⅛ финала десятую ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии. Но недооценивать очередную соперницу ни в коем случае нельзя.

У Донны Векич на пути к четвертьфиналу были более сложные матчи. Она могла закончить свой путь на турнире уже в первом круге, когда встречалась с Оксаной Селехметьевой из России. Дело дошло до третьего сета, а там и до супертай-брейка, где все же сказался опыт более искушенной в турнирных баталиях хорватки. В двух следующих матчах соперницы серьезных проблем Донне не доставляли. Сначала она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, а затем испанку Нурию Парризас Диас в двух сетах. В ⅛ финала Векич встречалась с 17-летней Линдой Фрухвиртовой из Чехии. Хорватка выиграла первый сет, но юная звездочка перевернула ход игры Во втором Донна взяла только один гейм, однако вовремя спохватилась и довела дело до победы.

Соболенко стоит опасаться хорватки еще и потому, что ранее она уступила ей в пяти из шести матчах. Последний из них был сыгран в октябре 2022 года на турнире San Diego Open в Соединенных Штатах. Так что с полной уверенностью можно считать Векич для Арины неудобной соперницей. Букмекеры на стороне Соболенко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,25, выигрыш Векич в этом матче оценивается коэффициентом 4,00.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023