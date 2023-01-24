Australian Open: Томми Пол — Бен Шелтон прямая трансляция матча 25.01.2023

Четвертая ракетка США Томми Пол в матче за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть со своим соотечественником Беном Шелтоном. Матч состоится 25 января, ориентировочное начало не ранее 06:30 по московскому времени.

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Спортсмены проведут встречу на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Оба теннисиста уже встречались на нынешнем турнире со своими коллегами по сборной США и одержали победы. Для Бена Шелтона она получилась более сложной. В свою очередь, Томми Пол в третьем круге был сильнее Дженсона Бруксби. После того как из турнира выбыли трое лидеров рейтинга США, Томми Пол принял эстафету и стал первым номером своей страны на Australian Open. Да и в целом соперников он проходил более статусных. Чего стоит только победа в ⅛ финала над опытнейшим испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Самыми легкими для Пола получились поединок первого круга против немца Ян-Леннарда Штруффа и упомянутый матч против Бруксби. Во втором круге была упорная встреча с еще одним испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Бен Шелтон только входит в мировую теннисную элиту, и никто сейчас не знает, окажется ли нынешний его успех локальным и однодневным. Он хорошо известен своими выступлениями на челленджерах у себя на родине в прошлом году. Там он трижды становился победителем. Однако на взрослом профессиональном уровне у него пока нет никаких успехов, а тут сразу борьба за выход в полуфинал Австралиан Опен. Следует признать, что соперники у него на пути к ¼ финала были менее сильными, нежели у Пола. С другой стороны, Бен провел два тяжелых пятисетовых матча а первом круге против китайца Чжичжэнь Чжана и в ⅛ финала против Джей-Джей Вульфа. С чилицем Николасом Харри и австралийцем Алексеем Попыриным во втором и третьем кругах, соответственно, победы давались в трех сетах.

Теннисисты ранее между собой не играли. Большинство специалистов прочат победу Томми Полу, считая, что чудеса для Шелтона закончились. Того же мнения придерживаются и букмекеры. Winline предлагает на победу Пола коэффициент 1,42, выигрыш Шелтона оценивается коэффициентом 2,90.

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