Пол — Шелтон прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

Очередная встреча американских теннисистов ждет болельщиков в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. За выход в полуфинал будут играть Томми Пол и Бен Шелтон. Матч состоится 25 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 06:30 по московскому времени.

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В четвертьфинале сыграет не самая рейтинговая пара американцев. Если Томми Пола в той или иной степени можно было рассматривать в качестве теннисиста, который способен дойти до решающей стадии, все-таки он знает как побеждать, на его счету один титул на турнире ATP, да и опыт выступлений на турнирах Большого шлема у него есть. А вот появление в ¼ финала 13-й ракетки США Бена Шелтона скорее неожиданность, его мировой рейтинг самый низкий из всех участников четвертьфинала в мужской сетке турнира. Оба теннисиста уже установили для себя рекорд, ни тот, ни другой никогда ранее не играли на столь поздней стадии турниров Большого шлема, и теперь можно сказать, что один представитель США в полуфинале будет точно. Томми пол четвертая ракетка своей страны. На Australian Open в первом круге он был сильнее немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа, победа в трех сетах. Во втором матче с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании пришлось сыграть все пять партий. Затем Томм взял верх над своим соотечественником Дженсоном Бруксби, отдав тому только восемь геймов. В ⅛ финала он играл еще с одним испанцем Роберто Баутистой-Агутом и обыграл его в четырех сетах. Бен Шелтон лишь второй раз принимает участие в турнире Большого шлема и уже может выйти в полуфинал. Тяжелым для него на Австралиан Опен оказался первый поединок с Чжичжэнь Чжаном из Китая, которого он одолел в пяти сетах. Во втором круге он в трех сетах переиграл чилийца Николаса Харри, причем в матче было два тай-брейка. С хозяином корта Алексеем Попыриным поединок получился относительно легким, а в ⅛ финала Бен встречался с еще одним американцем Джей-Джей Вульфом и провел самый сложный матч, победив в пяти сетах с тремя тай-брейками.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Пола — 35

победы/поражения Пола в 2023 году — 5/1

победы/поражения Пола на харде — 5/1

рейтинг ATP Шелтона — 89

победы/поражения Шелтона в 2023 году — 5/2

победы/поражения Шелтона на харде — 5/2

Факты и статистика перед матчем Пол — Шелтон

Томми Пол выиграл пять последних матчей подряд, когда букмекеры давали на его победу коэффициент от 1,20, до 1,50. В свою очередь, Бен Шелтон девять раз подряд в последних матчах одолел своих соотечественников.

Статистика личных встреч Пол — Шелтон

Соперники ранее на теннисных кортах не пересекались, и это будет их первый опыт личных встреч.

Прогноз на матч Пол — Шелтон

Будет совсем уж удивительно, если 20-летний Бен Шелтон пройдет и Томми Пола. Тогда в полной мере можно будет говорить о грядущей сенсации. Но все же Томми Пол более опытный теннисист и должен побеждать. На его стороне и букмекеры. Winline предлагает на победу Пола коэффициент 1,42, успех Шелтона оценивается коэффициентом 2,90.

Наш прогноз: Томми Пол должен побеждать, но и Бен Шелтон точно поиграет у него на нервах, один сет молодой американец забрать сможет.

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