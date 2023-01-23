Australian Open: Елена Рыбакина — Алена Остапенко прямая трансляция матча 24.01.2023

Елена Рыбакина из Казахстана в матче за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии встретится Аленой Остапенко, представляющей Латвию. Матч состоится 24 января, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

После победы над первой ракеткой турнира Игой Швентек, у Елены Рыбакиной открываются отличные перспективы. Да, впереди маячит возможность встречи с Джессикой Пегулой, именно американка сейчас стала главной фавориткой на победу. Но все что требуется от Елены, чтобы она показывала свой стабильный теннис, как это было в предыдущих поединках. Одну за другой она прошла итальянку Элизабетту Коччаретто, словенку Кайю Юван и американку Даниэль Коллинс. Именно этот матч получился самым сложным на турнире для москвички, но она победила, а затем тот же трюк проделала в матче со Швентек.

У Алены Остапенко оснований рассчитывать на общую победу не меньше. Да, она наверняка сейчас думает, что играть с Рыбакиной после победы той над Швентек будет сложно, но Алена опытная спортсменка, уже побеждавшая на турнире Большого шлема во Франции. Она давно входит в число лидеров мирового тенниса. На ее пути в ⅛ финала была тоже сильная соперница Кори Гауфф из США, которую считали фавориткой, но Остапенко оказалась сильнее, доказав, что готова брать новые высоты. В первых трех матчах она прошла Даяну Ястремскую из Украины, венгерку Анну Бондар и еще одну украинку Катерину Байндль.

Спортсменки встречались дважды, и в обоих случаях побеждала Остапенко. Однако их первый матч состоялся шесть лет назад, второй четыре года назад. Сейчас они не имеют никакого значения. Более того, букмекеры отдают преимущество Рыбакиной. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,46, выигрыш Остапенко в этом матче оценивается коэффициентом 2,75.

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