Хачанов — Корда прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

Россиянин Карен Хачанов впервые пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретится с сильным американским теннисистом Себастьяном Кордой. Их матч состоится 24 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Вряд ли кто-то сомневался в силах и способностях Карена Хачанова дойти до четвертьфинальной стадии Australian Open, но все равно он по-хорошему удивил. Нет, каких-то подвигов от него пока не требовалось. Все соперники, с которыми он встречался, были ему вполне по силам. Карен сам когда-то входил в первую десятку мирового рейтинга и сейчас находится на 20-й позиции, так что соперниками его не удивишь. В первом круге он играл с испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом. После выигранного тай-брейка в первом сете в дальнейшем россиянин довел матч до победы. Во втором раунде он встречался с австралийцем Джейсоном Кублером, тут для победы понадобилось сыграть четыре сета. Наиболее сложным соперником представлялся американец Фрэнсис Тиафу в третьем круге. Так оно и получилось. Вроде, те же четыре партии, но в третьей Карен проиграл, а в четвертой выиграл на тай-брейке. В итоге в ⅛ финала его соперником стал Йошихито Нишиока из Японии. Как ни странно, но этот матч для Хачанова получился самым легким на турнире. Два первых сета он взял под ноль, а третий выиграл на тай-брейке. В другое время мы бы сказали, что шансы против Себастьяна Корды у Хачанова предпочтительнее, но уж слишком в хорошей форме находится американец. В первом круге у Себастьяна была победа над Кристианом Гарином в четырех сетах, а во втором он переиграл японца Есуки Ватануки в трех. В третьем круге он смог выбить из турнира другого россиянина Даниила Медведева, причем сделал это уверенно. Наиболее сложным у него вышел предыдущий поединок против поляка Хуберта Хуркача. Он растянулся на пять сетов и завершился на супертай-брейке.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 20

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 7/2

победы/поражения Хачанова на харде — 7/2

рейтинг ATP Корды — 31

победы/поражения Корды в 2023 году — 8/1

победы/поражения Корды на харде — 8/1

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Корда

У Карена Хачанова в этом году неплохая статистика на харде, он выиграл пять из шести таких последних матчей. В свою очередь, Себастьян Корда выиграл восемь из девяти последних поединков, проведенных на австралийских кортах.

Статистика личных встреч Хачанов — Корда

Статистика не в пользу Хачанова. Соперники встречались трижды. В первый раз два года назад россиянин взял верх в ⅛ финала на Уимблдоне, а в прошлом сезоне Корда взял убедительный реванш. Сначала он выиграл у Карена в США на Western & Southern Open, а затем в Бельгии на European Open. Оба матча проходили на харде и в обоих для победы Себастьяну хватило два сета.

Прогноз на матч Хачанов — Корда

Оба теннисиста набрали отличную форму, но все же за счет личных встреч на харде, да и по уровню тех соперников, которых он уже прошел, шансы Себастьяна Корды выглядят предпочтительнее. Букмекеры придерживаются того же мнения. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 2,13, успех Корды оценивается коэффициентом 1,72.

Наш прогноз: хочется верить, что с подачей у Карена Хачанова будет также все в порядке, как и в матче с Нишиокой, тогда у него будет шанс, но все же склоняемся к упорной борьбе и победе Себастьяна Корды.

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