Руне – судье: «Вы хотите, чтобы я на корте штаны снимал?»

остался недоволен судьей в четвертом круге против .

При счете 2:3 в первом сете он хотел уйти с корта, чтобы решить какие-то проблемы с экипировкой. Судья его отпустила, но сказала, что он должен вернуться до окончания перерыва на смену сторон.

19-летний датчанин решил никуда не идти и сказал судье: «Это безумие. Вы хотите, чтобы я на корте штаны снимал?» После этого он постучал пальцем по виску.

В следующем гейме Руне проиграл подачу, но сразу отыграл брейк – и после этого уже ушел с корта.

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