Руне – судье: «Вы хотите, чтобы я на корте штаны снимал?»

Теги Australian Open судьи Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне остался недоволен судьей в четвертом круге Australian Open против Андрея Рублева.

При счете 2:3 в первом сете он хотел уйти с корта, чтобы решить какие-то проблемы с экипировкой. Судья его отпустила, но сказала, что он должен вернуться до окончания перерыва на смену сторон.

19-летний датчанин решил никуда не идти и сказал судье: «Это безумие. Вы хотите, чтобы я на корте штаны снимал?» После этого он постучал пальцем по виску.

В следующем гейме Руне проиграл подачу, но сразу отыграл брейк – и после этого уже ушел с корта.

«Писайте в штаны». Теннисистов могут не пустить в туалет во время матча – доходит до нелепого

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17 комментариев

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Korendos
Ответ Williamssss
С его воспитанием ему это ничего не стоит... Проблем-то...
Проблем не будет, если он будет вести себя как взрослый человек. И то, у него их и сейчас нет.
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Williamssss
Ответ Korendos
А вообще это правда, что Руне может на корте снять штаны и показать судье, если тот сильно уж накосячит?
С его воспитанием ему это ничего не стоит... Проблем-то...
0
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Ipkis431
Ответ SaltyRose
Не вижу корреляции. Биги не наглые, никто из топ - 5 не наглый.
Ага особенно циципас😁
+2
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+2
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Alla Tishkova
Ответ Никита Лутченко
Такие в спорте добиваются высот
Наглость, именно наглость, а не настойчивость в жизни не помогает никогда, а если и случится, что поможет, то потом спросит сторицей.
+1
0
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Aporte14
Я обратил внимание на то, что он хотел в туалет м начала матча. Специфически двигался)
+1
0
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Доминик
Всегда полагал, что теннисисты носят шорты, а не штаны.
+1
0
+1
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Korendos
А вообще это правда, что Руне может на корте снять штаны и показать судье, если тот сильно уж накосячит?
0
0
0
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arseny572
Сегодня этого наглого хорошо Андрей получил. Нужно спесь сбивать с таких.
+3
-3
0
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Zakal
Ответ SaltyRose
Не вижу корреляции. Биги не наглые, никто из топ - 5 не наглый.
Медведев душнило
+8
-15
-7
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maximilian_15
Ответ Andraey
А что случилось? Обкакался?
Нет, пока еще 2-1 уступает
+1
0
+1
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SaltyRose
Ответ Никита Лутченко
Такие в спорте добиваются высот
Не вижу корреляции. Биги не наглые, никто из топ - 5 не наглый.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andraey
А что случилось? Обкакался?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Лутченко
Ответ SaltyRose
Наглый он такой
Такие в спорте добиваются высот
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIK2
Ну он не первый будет без штанов)) был уже один, Марат такой))
+4
-1
+3
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NickG
Андрей мог бы помочь: постелить картонку, заслонить рубашкой. да кто на тебя смотреть-то будет, примеряй новые штаны давай!)
+31
-2
+29
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SaltyRose
Наглый он такой
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
Конечно Хольгер она этого и хотела )
+34
0
+34
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