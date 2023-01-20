Джокович — Димитров — коэффициенты на матч Australian Open 2023 по теннису
Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович в третьем круге турнира встретится с Григором Димитровым из Болгарии. Матч пройдет 21 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.
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Накануне встречи многие делают прогнозы, учитывая предыдущие матчи теннисистов. Напомним, что Джоковича мучает травма левого бедра при этом с Димитровым у него баланс побед и поражений 9 – 1. Букмекеры считают фаворитом сербского теннисиста. Winline предлагает следующие коэффициенты:
- Победа Джоковича — 1,13
- Победа Димитрова — 6,00
- Фора Джоковича -7,5 — 2,02
- Фора Димитрова +7,5 — 1,79
- Тотал меньше 34,5 — 1,90
- Тотал больше 34,5 — 1,90
Результаты Australian Open 2023
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