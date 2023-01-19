Руне — Эмбер прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Датский теннисист, входящий в первую десятку мирового рейтинга, Хольгер Руне на Открытом чемпионате Австралии в третьем раунде проведет матч против француза Юго Эмбера. Их поединок состоится 21 января на John Cain Arena, ориентировочное начало матча не ранее 05:00 по московскому времени.

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Хольгер Руне в свои 19 лет показывает уверенный теннис и не дает скучать своим поклонникам. Многие прочат ему такую же славу, как и первой ракетке мира Карлосу Алькарасу, который пока прогрессирует быстрее своего ровесника. Как бы там ни было на счету Руне три титула на турнирах ATP, на турнирах Большого шлема славы он пока не снискал. Максимальное его достижение выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в прошлом году. А вот на Australian Open год назад он выбыл в первом же круге и теперь с каждым матчем уже здесь устанавливает максимальное достижение. В первом круге он переиграл опытного Филипа Краиновича из Сербии в трех сетах. Та же участь ждала и американца Максима Кресси во втором круге. Лишь в первом сете была борьба, но итог тот же — победа Руне в трех партиях. Юго Эмбер тоже достаточно молод, при этом во Франции он на сегодняшний день не входит даже в десятку лучших теннисистов, но при этом смог пробиться в третий круг. На его счету три титула в карьере, а на Австралиан Опен лучшим его достижением был выход во второй круг два года назад. В первом матче Эмбер встречался с соотечественником Ришаром Гаске, который на данный момент первая ракетка Франции, и легко его обыграл в трех сетах. Во втором матче с американцем Денисом Кудлой понадобилось сыграть уже четыре сета, но в итоге Эмбер в третьем круге.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Руне — 10

победы/поражения Руне в 2023 году — 2/1

победы/поражения Руне на харде — 2/1

рейтинг ATP Эмбера — 106

победы/поражения Эмбера в 2023 году — 2/2

победы/поражения Эмбера на харде — 2/2

Факты и статистика перед матчем Руне — Эмбер

На счету Хольгера Руне восемь побед в девяти последних матчах. В свою очередь Юго Эмбер одержал победу в семи из десяти последних поединков у соперников из первой десятки мирового рейтинга.

Статистика личных встреч Руне — Эмбер

Соперники встречались два раза и оба матча провели между собой в 2022 году. Матчи проходили на харде и Хольгер Руне одерживал в них легкие победы. Сначала в первом круге BNP Paribas Open – Indian Wells в США, а затем в Швейцарии во втором круге Swiss Indoors Basel.

Прогноз на матч Руне — Эмбер

Нет ни одного фактора в этом матче в пользу Юго Эмбера кроме одного, он очень сильно играет против соперников из Топ-10 мирового рейтинга. Он дважды выигрывал матчи против Медведева и Циципаса. Если Хольгер Руне будет держать это в уме, то победит довольно легко. Букмекеры дают не так много шансов французу. Winline предлагает на победу Руне коэффициент 1,18, успех француза оценивается коэффициентом 4,90.

Наш прогноз: для Эмбера все достижения, скорее всего, закончатся в третьем круге, уж очень хорошую форму демонстрирует датчанин. Максимум на что может рассчитывать француз — победа в одном из сетов.

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