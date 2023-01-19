Australian Open: Стефанос Циципас — Тэллон Грикспор прямая трансляция матча 20.01.2023

Один из фаворитов Открытого чемпионата Австралии греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге будет играть с голландцем Тэллоном Грикспором. Матч начнется не ранее 04:15 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Спортсмены будут играть на центральном корте турнира на корте Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Стефанос Циципас довольно легко преодолел первые два барьера на Australian Open, что, впрочем, для него уже несколько лет является привычным делом. Три раза подряд он играл в полуфинале этого турнира Большого шлема, но до сих пор это был его потолок. В первом круге четвертая ракетка мира встречался с французом Кантеном Алисом, а во втором играл против японца Ринки Хиджикаты. Матчи прошли по разному сценарию, француз оказал большее сопротивление, но в итоге Стефанос в обоих случаях победил в трех сетах.

Голландец Тэллон Грикспор в начале года показывает свой лучший теннис. Он впервые выиграл турнир ATP в Индии, имеет серию из пяти побед подряд и в Австралии не оставляет шансов своим соперникам. В первом матче он переиграл в трех сетах россиянина Павла Котова, а во втором еще более уверенно оставил не удел своего соотечественника Ботика ван де Зандшульпа. Если дело так пойдет дальше, то он может поменяться местами с Ботиком и сам стать первой ракеткой Нидерландов.

Ранее теннисисты ни разу не пересекались на теннисных турнирах, так что выводы об их игре друг против друга сделать нельзя. Букмекеры полностью на стороне Стефаноса Циципаса. Winline предлагает на победу греческого теннисиста коэффициент 1,09, выигрыш Грикспора оценивается коэффициентом 7,60.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023