Australian Open: Стефанос Циципас — Ринки Хиджиката прямая трансляция матча 18.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии в третий день турнира в рамках второго круга 18 января греческий теннисист Стефанос Циципас встретится с хозяином корта Ринки Хиджикатой. Ориентировочное начало матча не ранее 11:00 по московскому времени.

Свой матч соперники проведут на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В первом круге несмотря на внешне убедительную победу над французом Кентеном Алисом четвертая ракетка мира Стефанос Циципас испытал определенные проблемы. Казалось, в первых двух сетах все идет по сценарию им написанному, но в третьем француз оказал упорное сопротивление, причем и Стефанос стал ошибаться. Но все хорошо, что хорошо кончается, и греческий теннисист первый барьер преодолел. Теперь главное избежать ошибок в матче с австралийцем.

Он представляется куда менее грозным соперником. Хиджиката молод, пока располагается во второй сотне рейтинга, но при этом уже добился успеха, выйдя во второй круг турнира Большого шлема у себя на родине. В первом матче он выдал затяжной поединок против теннисиста из Германии Янника Ганфманна. Но при этом показал характер и довел дело до победы. Другой вопрос — хватит ли ему теперь сил для борьбы с Циципасом.

Соперники раньше не встречались, и это будет их первый опыт. Букмекеры, как и многочисленные специалисты, в победе Циципаса не сомневаются. Winline предлагает на победу Циципаса коэффициент 1,04, успех Хиджикаты оценивается коэффициентом 11,00.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023