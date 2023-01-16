Australian Open: Новак Джокович — Роберто Карбаллес Баэна прямая трансляция матча 17.01.2023

Экс-первая ракетка мира и один из самых титулованных теннисистов Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с испанцем Роберто Карбаллесом Баэной. Матч состоится 17 января, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

Организаторы предоставили для девятикратного победителя Australian Open центральный корт турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

На счету Новака Джоковича 92 титула выигранных за всю профессиональную карьеру и это не считая победы на турнирах Большого шлема, которых сейчас насчитывается 21. Australian Open можно назвать его любимым турниром, где он побеждал больше, чем где бы то ни было. Вполне возможно, на его счету могла быть уже десятая победа, но все прекрасно помнят прошлогоднюю историю, когда серба не допустили к участию в турнире из-за отказа привиться от коронавируса. Тем больше у него желания будет победить сейчас. Тем более, что буквально накануне чемпионата он выиграл еще один титул в Аделаиде.

Роберто Карбаллес Баэна далеко не самый сильный теннисист даже у себя на родине, где он занимает только десятую позицию в рейтинге. Но Испания теннисная страна и 75-е место мирового рейтинга позволяет принимать участие в турнирах Большого шлема, где дальше третьего круга он никогда не проходил. Причем произошло это один раз на Открытом чемпионате Франции в 2020 году. В Австралии успехи у Роберто хуже, здесь он два года назад смог дойти только до второго круга.

Вряд ли у него получится повторить этот успех. С Новаком Джоковичем он встречался один раз на Открытом чемпионате США, где потерпел поражение в трех сетах. Букмекеры считают, что подобная участь уготована ему и на этот раз. «Лига Ставок» предлагает на победу Новака Джоковича коэффициент 1,01, выигрыш Карбаллеса Баэны оценивается коэффициентом 18,00.

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