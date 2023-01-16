Australian Open: Людмила Самсонова — Жасмин Паолини прямая трансляция матча 17.01.2023

В какой-то степени мы можем сказать, что в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся две итальянки Людмила Самсонова и Жасмин Паолини. Вот только к Людмилы это второе гражданство, и она изначально представляла Росси. Матч пройдет 15 января, начало не ранее 06:15 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на 1573 Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

У Людмилы итальянский тренер, сборы она проходит в Италии, да и в общем-то всю свою жизнь она провела там. Однако успехов в своей профессиональной карьере, которую начала в 15 лет достигла как россиянка. На данный момент она в рейтинге WTA занимает высшую строчку в своей карьере, находясь на 19 позиции. При этом она третья ракетка России. У нее не было каких-то резких взлетов и падений, при этом она добилась определенных успехов, выиграв четыре титула на турнирах WTA. Однако, чтобы стабильно оставаться в числе сильнейших в этом году Людмиле нужно улучшать результаты.

Жасмин Паолини итальянка настоящая, она родилась в Италии и тут начала свою профессиональную карьеру. Успехи ее гораздо скромнее чем у Самсоновой. На ее счету по одной победе на турнирах WTA и ITF. Когда она попадала в основную сетку турниров Большого шлема, то далеко на них тоже не проходила, останавливаясь во втором круге. Сейчас есть риск также завершить выступление на самой ранней стадии турнира.

Один раз спортсменки встречались. Их матч состоялся в январе 2019 года на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В первом раунде квалификации Самсонова одержала победу в трех сетах. Букмекеры и на этот раз считают ее фавориткой. «Лига Ставок» предлагает на победу Самсоновой коэффициент 1,19, успех Паолини оценивается коэффициентом 4,80.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023