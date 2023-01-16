Australian Open: Хольгер Руне — Филип Краинович прямая трансляция матча 17.01.2023

Перспективный датский теннисист Хольгер Руне в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с сербом Филипом Краиновичем. Матч состоится 17 января, ориентировочное начало не ранее 04:15 по московскому времени.

Спортсмены проведут поединок на Kia Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Хольгер Руне из категории спортсменов, которые довольно рано смогли заявить о себе. Татский талант начал свою профессиональную карьеру в 16 лет и с тех пор смог завоевать несколько титулов ATP. В прошлом году он впервые начал принимать участие на турнирах большого шлема и первый ком у него вышел комом. Как раз на Australian Open в первом круге в упорном пятисетовом поединке он уступил корейскому теннисисту Квону Сон У. На Roland Garros дела у датчанина пошли несколько лучше, он смог добраться до четвертьфинала и в этом году настраивается на новые успехи

Филип Краинович на данный момент третья ракетка Сербии. Он никогда не входил в категорию лучших и всегда считался добротным командным игроков. Тем не менее его результаты на турнирах ATP Tour регулярно позволяют ему принимать участие в мэйджорах. В хороший день он может нанести поражение любому спортсмену, так что Хольгеру Руне нужно быть с ним начеку. Лучшим достижением Краиновича на турнирах Большого шлема был выход в третий раунд в Австралии, Франции и США.

До сих пор спортсмены между собой еще не играли, это будет их первый опыт и предсказать исход поединка довольно сложно. В мастерстве Руне превосходит своего оппонента, и для него важно чтобы матч не затянулся. «Лига Ставок» предлагает на победу датчанина коэффициент 1,17, успех сербского теннисиста оценивается коэффициентом 5,20.

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