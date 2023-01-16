Australian Open: Хольгер Руне — Филип Краинович прямая трансляция матча 17.01.2023

Теги Australian Open ATP Филип Краинович Хольгер Руне Теннис

Перспективный датский теннисист Хольгер Руне в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с сербом Филипом Краиновичем. Матч состоится 17 января, ориентировочное начало не ранее 04:15 по московскому времени.

Спортсмены проведут поединок на Kia Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Хольгер Руне из категории спортсменов, которые довольно рано смогли заявить о себе. Татский талант начал свою профессиональную карьеру в 16 лет и с тех пор смог завоевать несколько титулов ATP. В прошлом году он впервые начал принимать участие на турнирах большого шлема и первый ком у него вышел комом. Как раз на Australian Open в первом круге в упорном пятисетовом поединке он уступил корейскому теннисисту Квону Сон У. На Roland Garros дела у датчанина пошли несколько лучше, он смог добраться до четвертьфинала и в этом году настраивается на новые успехи

Филип Краинович на данный момент третья ракетка Сербии. Он никогда не входил в категорию лучших и всегда считался добротным командным игроков. Тем не менее его результаты на турнирах ATP Tour регулярно позволяют ему принимать участие в мэйджорах. В хороший день он может нанести поражение любому спортсмену, так что Хольгеру Руне нужно быть с ним начеку. Лучшим достижением Краиновича на турнирах Большого шлема был выход в третий раунд в Австралии, Франции и США.

До сих пор спортсмены между собой еще не играли, это будет их первый опыт и предсказать исход поединка довольно сложно. В мастерстве Руне превосходит своего оппонента, и для него важно чтобы матч не затянулся. «Лига Ставок» предлагает на победу датчанина коэффициент 1,17, успех сербского теннисиста оценивается коэффициентом 5,20.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий