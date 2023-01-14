Australian Open: Анна Блинкова — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 16.01.2023

Одна из семи россиянок на Открытом чемпионате Австралии по теннису в первом круге 16 января встретится с американкой Мэдисон Киз. Их поединок начнется ориентировочно в 13:00 по московскому времени.

Матч вынесен в вечернюю программу и считается одним из центральных в первый день чемпионата. Спортсменки будут играть на Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Если Анна Блинкова хочет регулярно играть на таких аренах, то ей нужно улучшать свои результаты и побеждать соперниц из первой двадцатки мирового рейтинга. Мы все желаем, чтобы у нашей спортсменки этот год стал прорывным. На кортах Мельбурн-парка ранее Анна дважды играла во втором круге, достичь этой стадии сейчас будет очень сложно, но иначе и нельзя говорить о прогрессе. Будем ждать от Блинковой сенсации.

Сенсацию может отменить Мэдисон Киз и приложит все усилия, чтобы это сделать. Американка в прошлом году на этом турнире вышла в полуфинал и наверняка рассматривает матч первого круга в качестве проходного, хотя понимает, что россиянка явно не подарок на этой стадии Australian Open. Мэдисон находится в отличной форме, на турнире United Cup она выиграла все пять поединков, выступая за национальную команду.

Анна и Мэдисон уже встречались, но было это однажды в рамках третьего круга на турнире Roland Garros. Американке понадобилось три сета, чтобы сломить сопротивление блинковой. На харде расклад сил может быть иным. Букмекеры полностью на стороне Киз. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,28, тогда как победа Блинковой оценивается коэффициентом 3,75.

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