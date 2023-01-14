Australian Open: Алена Остапенко — Даяна Ястремская прямая трансляция матча 16.01.2023

Теги Australian Open WTA Алена Остапенко Даяна Ястремская Теннис

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся теннисистка из Латвии Алена Остапенко и украинка Даяна Ястремская. Матч состоится 16 января и начнется не ранее 06:15 по московскому времени.

Матч пройдет на 13-м корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Алена Остапенко занимает 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Максимальное достижение, которым она может похвастаться на кортах Мельбурн-парка это выход в третий раунд. Новую попытку пройти дальше она предпримет, начиная с матча с украинской спортсменкой. Подготовка к турниру у Алены получилась далеко не самой идеальной, но место в двадцатке лучших дает право надеяться на успех в первом матче.

Даяна Ястремская не самая сильная теннисистка у себя на родине. Она четвертая в рейтинге, а в мире находится на 99-й позиции. Больших успехов за свою карьеру она не снискала, но она точно еще может прогрессировать. Понятно, что на всех украинских спортсменов негативно действует ситуация в стране, но тем не менее Даяна постарается удивить свою соперницу и преодолеть первый барьер в лице опытной Остапенко.

Тем более у Ястремской уже есть опыт одной победы над спортсменом из Латвии. На травяном турнире в английском Бирмингеме в летом 2022 года она победила в трех сетах. Впрочем, букмекеры к украинке безжалостны. «Лига Ставок» предлагает на победу Остапенко коэффициент 1,40, победа Ястремской оценивается коэффициентом 2,95.

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