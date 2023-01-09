Джокович и Медведев проведут выставочный матч 11 января, Надаль и Хуркач – 12-го

на протяжении недели будет проводить подготовительные выставочные матчи.

Сегодня первый матч сыграли и .

10 января встретится с .

11 января поборется с , – с .

12 января пройдет четыре матча:

против ;

против ;

против соперника, которого объявят позже;

против .

Билеты стоят 10 австралийских долларов для взрослых и 5 – для детей.

Ранее стало известно, что в пятницу благотворительный выставочный матч проведут Джокович и .

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