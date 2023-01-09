Джокович и Медведев проведут выставочный матч 11 января, Надаль и Хуркач – 12-го
Australian Open на протяжении недели будет проводить подготовительные выставочные матчи.
Сегодня первый матч сыграли Денис Шаповалов и Хольгер Руне.
10 января Кори Гауфф встретится с Джессикой Пегулой.
11 января Феликс Оже-Альяссим поборется с Кристианом Гарином, Новак Джокович – с Даниилом Медведевым.
12 января пройдет четыре матча:
- Александр Зверев против Доминика Тима;
- Арина Соболенко против Марии Саккари;
- Стэн Вавринка против соперника, которого объявят позже;
- Рафаэль Надаль против Хуберта Хуркача.
Билеты стоят 10 австралийских долларов для взрослых и 5 – для детей.
Ранее стало известно, что в пятницу благотворительный выставочный матч проведут Джокович и Ник Кириос.
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