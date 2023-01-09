Джокович и Медведев проведут выставочный матч 11 января, Надаль и Хуркач – 12-го

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Australian Open на протяжении недели будет проводить подготовительные выставочные матчи.

Сегодня первый матч сыграли Денис Шаповалов и Хольгер Руне.

10 января Кори Гауфф встретится с Джессикой Пегулой.

11 января Феликс Оже-Альяссим поборется с Кристианом Гарином, Новак Джокович – с Даниилом Медведевым.

12 января пройдет четыре матча:

Билеты стоят 10 австралийских долларов для взрослых и 5 – для детей.

Ранее стало известно, что в пятницу благотворительный выставочный матч проведут Джокович и Ник Кириос.

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4 комментария

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dedpihto59
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13-го с Кириосом, главное не переусердствовать Новаку, перед АО
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Nikolay Stavrogin
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Эх, щедрая душа Новак.) Другой бы забрал кубок и сразу уехал после прошлогоднего приема и кидка от крэйга тайли, а он ещё помогает ао выставками на себе заработать...)
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Lola Lola
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Короче- спарринги)-главное не переусердствовать и без травм ))
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Великий Алонсо
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Опять Новаку с клиентом играть, легчайшая победа.
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