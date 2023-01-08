Джокович о том, вернула ли неделя в Аделаиде веру в Австралию: «Все относились ко мне по-доброму, поддерживали – даже кенгуру, с которыми я встретился и поболтал»

рассказал, вернул ли ему веру в Австралию прием, оказанный в Аделаиде. В прошлом году серба депортировали из страны.

«Я с огромным удовольствием провел время на корте и за его пределами. А все, кто приходил на матчи и меня поддерживал, сделали пребывание в еще лучше.

Как я уже говорил на первой пресс-конференции, у меня нет обид. Я говорил, что положительного опыта в Австралии у меня намного больше, и я не могу отбросить его из-за того, что случилось в прошлом году.

Мне очень комфортно с простыми людьми, которые следят за спортом и с которыми я каждый день сталкивался. Негативного опыта пока не было. Все относились ко мне по-доброму, поддерживали – даже кенгуру, с которыми я встретился и поболтал.

Так что у меня нет причин относиться к ним иначе».

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