Пуна (ATP). 1/4 финала. Карацев сыграет с Мартинесом, Чилич – с Грикспором

Аслан Карацев сыграет с Педро Мартинесом в 1/4 финала в Пуне.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

2 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Педро Мартинес (Испания) – Аслан Карацев (Россия)

Марин Чилич (Хорватия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)

Максимилиан Мартерер (Германия) – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)

Филип Краинович (Сербия) – Бенжамен Бонзи (Франция)