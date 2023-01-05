Пуна (ATP). 1/4 финала. Карацев сыграет с Мартинесом, Чилич – с Грикспором
Аслан Карацев сыграет с Педро Мартинесом в 1/4 финала в Пуне.
Tata Open Maharashtra
Пуна, Индия
2 – 8 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Педро Мартинес (Испания) – Аслан Карацев (Россия)
Марин Чилич (Хорватия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Максимилиан Мартерер (Германия) – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Филип Краинович (Сербия) – Бенжамен Бонзи (Франция)
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