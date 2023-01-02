Пуна (ATP). Краинович вышел во второй круг, Басилашвили выбыл

Теги результаты ATP Tata Open Maharashtra Теннис

Николоз Басилашвили проиграл в первом круге в Пуне.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

2 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания) – 6:1, 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция) – Чунь Синь Тсен (Тайвань) – 6:0, 6:3

Майкл Ммо (США) – Манас Дамне (Индия) – 6:2, 6:4

Тэллон Грикспор (Нидерланды) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:4, 7:5

Ласло Дьере (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:2, 6:4

Марко Чеккинато (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:2

Филип Краинович (Сербия) – Сумит Нагал (Индия) – 6:4, 4:6, 6:4

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий