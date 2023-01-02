Пуна (ATP). Краинович вышел во второй круг, Басилашвили выбыл
Николоз Басилашвили проиграл в первом круге в Пуне.
Tata Open Maharashtra
Пуна, Индия
2 – 8 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Роберто Карбаллес Баэна (Испания) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания) – 6:1, 7:5
Бенжамен Бонзи (Франция) – Чунь Синь Тсен (Тайвань) – 6:0, 6:3
Майкл Ммо (США) – Манас Дамне (Индия) – 6:2, 6:4
Тэллон Грикспор (Нидерланды) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:4, 7:5
Ласло Дьере (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:2, 6:4
Марко Чеккинато (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:2
Филип Краинович (Сербия) – Сумит Нагал (Индия) – 6:4, 4:6, 6:4
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