Бублик о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Я горжусь ей, горжусь страной и очень рад, что она привлекла так много детей в теннис»

Теги Уимблдон ATP WTA Александр Бублик Елена Рыбакина Теннис

Александр Бублик прокомментировал то, что Елена Рыбакина в этом году выиграла «Уимблдон».

«Конечно, это здорово для нашей страны. Я не смотрел финал, но знал, что она выиграл. Я был очень рад, потому что это привлекло многих детей в теннис, как я увидел, когда потом ездил в Казахстан.

Я горжусь ей, горжусь страной, и я очень рад, что она привлекла так много детей в теннис. Их и так было много, но она привлекла еще больше.

Это огромное достижение для страны и для нее».

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