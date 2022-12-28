Бублик о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Я горжусь ей, горжусь страной и очень рад, что она привлекла так много детей в теннис»
Александр Бублик прокомментировал то, что Елена Рыбакина в этом году выиграла «Уимблдон».
«Конечно, это здорово для нашей страны. Я не смотрел финал, но знал, что она выиграл. Я был очень рад, потому что это привлекло многих детей в теннис, как я увидел, когда потом ездил в Казахстан.
Я горжусь ей, горжусь страной, и я очень рад, что она привлекла так много детей в теннис. Их и так было много, но она привлекла еще больше.
Это огромное достижение для страны и для нее».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии